"موارد الشارقة" تبحث تأهيل الباحثين عن عمل في مجال الخدمات السياحية

الشارقة 24:

اجتمعت دائرة الموارد البشرية مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وكلية الأفق الجامعية في مقر الدائرة الرئيس، الأحد، بهدف مناقشة تأهيل الباحثين عن عمل في مجال الخدمات السياحية.



وعقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، ومشاركة سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والسيد نيتن أناند رئيس المجلس التنفيذي بكلية الأفق الجامعية.

وحضر الاجتماع من دائرة الموارد البشرية: عبد الله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع، وأسماء حسن المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، وعبد الله يوسف رئيس قسم التطوير والمتابعة.



ومن هيئة الإنماء: محمد يوسف مستشار أول لشؤون السياحة بالمكتب التنفيذي للهيئة، وفراس الطباع نائب المدير العام للعلاقات العامة والحكومية من كلية الأفق.



وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تأهيل الباحثين عن عمل، وتحديداً في قطاع السياحة، ووضع الخطط الكفيلة بتهيئة المواطنين للتوجه نحو مجالات الخدمات السياحية عبر دبلومات مهنية متخصصة، تمكنهم من ممارسة هذا المجال بحرفية وجودة.



وفي الختام أعرب سعادة الدكتور طارق بن خادم عن شكره وتقديره لهيئة الإنماء التجاري والسياحي مثمناً جهودهم في تقديم الخدمات السياحية بإمارة الشارقة، وأثنى على الدور الأكاديمي الهام الذي تقوم به كلية الأفق الجامعية في وضع برامج دبلومات متخصصة لتأهيل وتطوير الخريجين والباحثين عن عمل في شتى المجالات، وكونهم شركاء دائمين للدائرة في برنامج "وفر" لخصومات موظفي حكومة الشارقة.