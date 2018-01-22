"الوقاية والسلامة" ترسم خطط لجنة استمرارية الأعمال

الشارقة 24:



تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن تشكيل لجنة استمرارية الأعمال في الإمارة، والتي تعمل برئاسة وإشراف هيئة الوقاية والسلامة، عقدت الهيئة اجتماعاً تنسيقياً مع هيئة الطوارئ والأزمات والكوارث، لوضع الخطة المستقبلية للجنة ومناقشة المقترحات لتنظيم سير عمل اللجنة.

وناقش الاجتماع الذي حضره كلاً من سعادة الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس اللجنة، وسعادة عيسى هلال نائب رئيس اللجنة والسيد عبد الله شرار من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حوكمة تطبيق معيار استمرارية الأعمال للدوائر والهيئات المحلية بالإمارة، وذلك لتطوير مؤشر الجاهزية لديهم وتوفير الدعم الفني والتدريبي من خلال الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتسهيل متابعة تقارير اللجان الفرعية، والتأكد من نسبة إنجاز مستهدفات المعيار بشكل دوري.

حيث استعرض سعادة الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، رئيس لجنة استمرارية الأعمال بالإمارة؛ عدة مقترحات لخطة تطبيق المعيار منها، مقترح ينقسم لأربعة مراحل؛ الأولى "التشكيل"، وذلك باختيار الفرق المكونة من قياديين لتطبيق البرنامج في الدوائر والهيئات الحكومية ووضع خطة زمنية لها، وعقد الاجتماعات التعريفية بمهام واختصاصات اللجنة، أما المرحلة الثانية فهي تعنى بعقد الورش التوعوية والدورات التدريبية التخصيصية للبدء بتطبيق متطلبات المعيار، والمرحلة الثالثة تختص بعمليات التطبيق التجريبية لعدد معين من الدوائر و المؤسسات المحلية لإدارة برنامج استمرارية الاعمال؛ وذلك لوضع الخطط وتنفيذ الاختبارات و التمارين على أرض الواقع لتمكنهم من الوصول للمرحلة الرابعة وهي "الاستدامة"، و التي تتمثل بالتقييم و التدقيق على المخرجات من تلك الدوائر.

وأشار سعادة عيسى هلال، إن تطبيق معيار استمرارية الأعمال يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لضمان استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ والأزمات وذلك ضمن خطط وإجراءات مواجهة التحديات المستقبلية التي قد تتعرض لها الإمارة في مختلف المجالات، لمواجهتها بكافة جوانب الاستعداد والجاهزية والتنسيق المسبق بين مؤسسات ودوائر الإمارة المختلفة.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر هيئة الوقاية والسلامة السيد أحمد السلمان منسق عام لجنة استمرارية الأعمال، والمهندسة لمياء النومان مدير إدارة الخدمات المساندة بالهيئة.