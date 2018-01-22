"التمكين الاجتماعي" و "الشارقة للتعليم" توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة 24:

وقعت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي مذكرة تفاهم مشترك مع مجلس الشارقة للتعليم، في إطار حرص المؤسستين على دعم جوانب الخدمات التعليمية المقدمة لأيتام المؤسسة، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لمنتسبي المؤسسة.

وقع الاتفاقية كل من الأستاذ علي أحمد الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم وممثل من المؤسسة بالنيابة عن الأستاذة منى بن هده السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، جاء ذلك بحضور وفد من المؤسستين، في مقر المجلس في الشارقة.

صرح علي أحمد الحوسني: "سعدنا اليوم بتوقيع اتفاقية مع إخواننا في مؤسسة التمكين الاجتماعي لخدمة أبنائنا الطلبة من فئة الأيتام، والمشاريع والبرامج كانت مشتركة ما بين المجلس والتمكين في السنوات السابقة، واليوم ندعمها باتفاقية شراكة بين المؤسستين لنفتح المجال بشكل أكبر وأوسع لأبنائنا الأيتام بإشراكهم في الأنشطة والمشاريع والبرامج التي يقدمها مجلس الشارقة للتعليم سواء في إدارة العمليات التربوية أو في جائزة الشارقة للتميز التربوي أو في الإدارات الأخرى، وتأتي هذه الجهود التي تتظافر مع المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة والتي تصب في مصلحة أبنائنا الطلبة كما أراد لها والدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بأن نرعَ أبناءنا في جميع المواقع".

وأضاف: "مجلس الشارقة للتعليم اليوم يقدم خدمات كبيرة بالتعاون مع المؤسسات، ونحن بدورنا نشكرهم على دعمهم لتعليم أبنائنا الأيتام سواء في مؤسسة تمكين أو المؤسسات الأخرى المتعاونة مع مجلس الشارقة للتعليم، وإن شاء الله بعد الاتفاقية نشكل لجنة مشتركة مع التمكين الاجتماعي، ومن خلالها يستطيع أبناؤنا الأيتام الاشتراك في معظم مشاريع وبرامج المجلس".

هذا وقالت منى بن هده السويدي: "تولي مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي اهتماماً كبيراً بدعم مسيرة تعليم الأيتام، فتحرص على أن يكون أبناؤها متمكنين في الجانب التعليمي، فنعمل جاهدين على تذليل الصعوبات التي تواجههم في سبيل الارتقاء بأبنائها أكاديمياً، ومن هنا جاء اهتمامها بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم لتوقيع هذه المذكرة، التي ستدعم البرامج المقدمة في جانب التعليم الأكاديمي".

وتابعت: "تسهم هذه المشاركة بدعم حق اليتيم في التعليم الذي يعد من أهم الحقوق التي تعنى مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي بحفظها لأبنائها الأيتام، وتتضمن جميع القضايا المتعلقة بتسخير كافة الأمور التي تخدمهم في مسيرتهم الدراسية وتنمي طاقاتهم وعقولهم لتخلق بذلك جيلاً مثقفاً واعداً يحقق النجاحات لنفسه ووطنه".

وأشادت بن هده بالدور الإيجابي لمجلس الشارقة للتعليم وتعاونه الدائم لدعم البرامج المقدمة في إطار التمكين الأكاديمي وتقديم الدعم اللازم لخدمة الأيتام، حيث يمثل هذا التعاون حرص مسؤوليها على دعم القضايا الإنسانية، كما تؤكد إيمانهم برسالة مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي الإنسانية التي تدعو إلى تكاتف جميع الجهود لتحقيق الأفضل دائماً للأبناء الأيتام".