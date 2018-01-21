"موارد الشارقة" تبحث تأهيل الباحثين عن عمل في "الخدمات السياحية"

الشارقة 24:

ناقشت دائرة الموارد البشرية وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وكلية الأفق الجامعية - خلال اجتماعها الأحد في مقر الدائرة الرئيس - سبل وآليات تأهيل الباحثين عن عمل في مجال الخدمات السياحية .

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، وبمشاركة سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ونيتن أناند رئيس المجلس التنفيذي في كلية الأفق الجامعية.

وحضر الاجتماع من الدائرة عبد الله إبراهيم الزعابي مدير إدارة شؤون الأفرع وأسماء حسن المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي وعبد الله يوسف رئيس قسم التطوير والمتابعة.. فيما حضره من هيئة الإنماء محمد يوسف مستشار أول لشؤون السياحة بالمكتب التنفيذي للهيئة، وفراس الطباع نائب المدير العام للعلاقات العامة والحكومية من كلية الأفق .

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تأهيل الباحثين عن عمل وتحديداً في قطاع السياحة ووضع الخطط الكفيلة بتهيئة المواطنين للتوجه نحو مجالات الخدمات السياحية.

وثمن سعادة الدكتور طارق بن خادم جهود هيئة الإنماء التجاري والسياحي في تقديم الخدمات السياحية بإمارة الشارقة.. مثنياً على الدور الأكاديمي المهم الذي تقوم به كلية الأفق الجامعية في وضع برامج دبلومات متخصصة لتأهيل وتطوير الخريجين والباحثين عن عمل في شتى المجالات وكونها من الشركاء الدائمين للدائرة في برنامج "وفر" لخصومات موظفي حكومة الشارقة.