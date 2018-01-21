شرطة الشارقة تنظم أنشطة توعوية لأطفال الحضانة البريطانية

الشارقة 24:

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات، بالتعاون مع شركة ميني ستي ورشة تضمنت فعاليات وأنشطة توعوية وترفيهية لأطفال الحضانة البريطانية الإسلامية بالشارقة، حيث تمثلت الفعاليات في تعليم الأطفال على إشارات المرور وتدريبهم على بعض الإسعافات الأولية وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى تعريفهم على سيارات الانجاد ورقباء السير، إضافة إلى تعليم طلبة الحضانة العبور الآمن والجلوس داخل الحافلة والصعود والنزول من الحافلة واختيار المناطق الآمنة.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة بشكل مستمر إلى نشر الثقافة الأمنية، وبناء علاقة متميزة تتسم بالتعاون والمحبة بين الشرطة وطلاب المدارس، والحرص على تجسيد مفهوم الشرطة المجتمعية وتعزيز أواصر التواصل والتفاعل مع كافة الهيئات والمؤسسات بالدولة.

وفي هذا الإطار أثنت إدارة الحضانة بالدور الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع كافة شرائح المجتمع للوقاية من حوادث الطرق والهادفة لنشر الوعي المروري للحد من ظاهرة الحوادث، ولتحقيق السلامة المرورية على الطريق والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين ونشر الثقافة الأمنية بين الطلبة وتعزيز الحس الأمني.