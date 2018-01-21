بلدية الشارقة تقيم معرضًا دائمًا لصور زايد في مبناها الرئيس

الشارقة 24:

أقامت بلدية مدينة الشارقة معرضًا دائمًا لصور الشيخ زايد في أروقة وأركان مبناها الرئيس بمنطقة المصلى، لتحكي بعبارات موجزة عن مواقف تاريخية مختلفة من حياة القائد المؤسس، إيذاناً ببدء انطلاق برنامجها الحافل بالفعاليات والمبادرات والأنشطة المتنوعة احتفاءً بعام زايد.

وأوضح سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن مبادرة البلدية بإقامة معرض دائم لصور المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أروقة وأركان المبنى الرئيسي للبلدية، إنما تأتي تعبيراً عن مكانة هذا الرجل العظيم في قلوب أبنائه من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وفي قلوب الكثير ممن شملتهم أعماله الإنسانية والخيرية في شتى بقاع الأرض، ومدعاةً للتأمل في سيرته الحميدة الحافلة بالمواقف الإنسانية النادرة التي جسدت عمليًا العديد من القيم النبيلة والمبادئ السامية التي سعى إلى ترسخيها بالقول والعمل في نفوس معاصريه وأبنائه من الأجيال المتعاقبة.

ولفت إلى أن البلدية حرصت على انتقاء صور متنوعة لمواقف وأحداث تاريخية مختلفة من حياة القائد المؤسس، لتحكي بعبارات موجزة عن إنجازاته خلال مسيرته الطويلة من العمل والبذل والعطاء خدمةً لهذا الوطن وتطلعًا إلى ضمان العيش الكريم لأبناء الإمارات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل شرارة البدء لسلسلة طويلة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي يتضمنها برنامج البلدية للاحتفاء بعام زايد.

وأشار إلى أن زايد لم يكن فقط قائدًا عظيمًا أرسى دعائم قوية لبناء نهضة دولته وجمع شمل شعبها تحت راية الحق والعدل، وقادها بحكمته وحسن تدبيره لتتبوأ مكانتها المتقدمة بين شعوب الأرض في مختلف ميادين الخير والعطاء والسلام، بل كان كذلك رمزًا للخير والعطاء ونبراسًا للمثل الإنسانية النبيلة.