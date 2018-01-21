سلطان القاسمي يصدر قراراً إدارياً بتشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة

الشارقة 24 - راشد حمدان:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصفته رئيساً لجامعة الشارقة، القرار الإداري رقم 1 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة الشارقة.

ويقضي القرار الإداري أن يشكل مجلس أمناء جامعة الشارقة في دورته الجديدة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعضوية كل من السيدات والسادة التالية أسماؤهم:



1. الدكتور عبيد بن علي المهيري العميد التنفيذي السابق للغة العربية والدراسات الإماراتية، كليات التقنية العليا.



2. محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي.



3. الدكتور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة.



4. الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة.



5. الدكتورة محدثة الهاشمي مدير كلية الشارقة للطالبات كليات التقنية العليا.



6. أحمد الرشيد محامي ومستشار قانوني.



7. نورة أحمد النومان رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.



8. أستاذ دكتور جاك فيرمونت رئيس جامعة أوتاوا/كندا.



9. أستاذ دكتور جونتر ماير رئيس مركز البحوث في شؤون العالم العربي، جامعة مينز، ألمانيا، رئيس الجمعية الألمانية لدراسات الشرق الأوسط، رئيس الجمعية الأوربية لدراسات الشرق الأوسط ورئيس المجلس الاستشاري الدولي للمؤتمر العالمي لدراسات الشرق الأوسط.



10. أستاذ دكتور عمر ياغي أستاذ الكيمياء بجامعة كاليفورنيا، بريكلي/ ألمانيا. 11. أستاذ دكتور كمال يوسف التومي أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أميركا.



11. أستاذ دكتور محمد صايغ نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت للشؤون الطبية وعميد كلية الطب فيها/لبنان.



12. أستاذ دكتور عبد الله حسين ملكاوي مدير جامعة فهد بن سلطان في المملكة العربية السعودية.



13. أستاذ دكتور مارتن بيستارو مساعد نائب مدير جامعة ليستر للمشاريع العلمية والاستراتيجية، مدير معهد ليستر لرصد الفضاء والأرض، وأستاذ الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة ليستر/بريطانيا.



14. أستاذ دكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

وعلى الجهات المعنية بهذا القرار العمل بموجبة اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.