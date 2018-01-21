مؤتمر اللغة العربية الدولي الثالث بالشارقة ينطلق 31 يناير الجاري

الشارقة 24:

ينظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعة القاسمية، مؤتمر اللغة العربية الدولي الثالث بالشارقة بعنوان: "تعليم اللغة العربية وتعلمها، تطلع نحو المستقبل: الفرص، والتحديات".

ويقام المؤتمر تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، في 31 يناير - 1 فبراير 2018م، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى النهوض باللغة العربية وتعزيز انتشارها وتطوير تعليمها وتعلمها.

ينعقد المؤتمر في الجامعة القاسمية بإمارة الشارقة، ويأتي هذا التعاون بين المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ووزارة التربية والتعليم والجامعة القاسمية بالشارقة في سبيل تنفيذ العديد من البرامج في مجال تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، وهو الهدف الذي يسعى المركز بالشارقة إلى تحقيقه من خلال برامجه التي أطلقها من مقره بإمارة الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، ومن خلال هذا المؤتمر المقرر انعقاده وبحضور ومشاركة ذوي الاختصاص من الخبراء، والباحثين في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، إلى أهمية المؤتمر والذي يسعى إلى استجلاء واقع اللغة العربية، والتعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، وتشجيع الإبداع والمبدعين، وجعل اللغة العربية مسايرة لمتطلبات العصر، ووضع الحلول العلمية والعملية لمعالجة مواطن الصعوبة؛ لفتح آفاق مستقبلية للبحث الجاد لتطوير اللغة العربية، وتوظيف المفاهيم والنظريات الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمها، كما أنه يسعى إلى معرفة الإمكانات المتاحة لخدمة اللغة العربية وآفاقها المستقبلية؛ لتواكب التطوّرات العلمية والتكنولوجية السريعة، حسبما يقتضيه العصر في ظلّ تحديات عصر العولمة والتقانة، بالإضافة إلى تشجيع البحوث والدراسات الخاصة بخدمة اللغة العربية؛ لمناقشة التحديات العصرية التي تواجه مستقبل تعليم اللغة العربية وتعلمها.

وأشار الدكتور عيسىى الحمادي يسعى المؤتمر إلى تحقيق العديد من الأهداف التربوية في مجال اللغة العربية، وتتحدد أهداف المؤتمر في: الاهتمام بالأبحاث والأفكار والرؤى الجديدة، حول تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها ونهضتها، واستشراف معالم التحديات التي تواجه اللغة العربية، وتقديم المقترحات لها، وتبادل الثقافة والمعرفة حول القضايا المعاصرة في مجال تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، والإفادة من البرمجيّات والتقنيّات الحديثة في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها.

أما عن محاور مؤتمر اللغة العربية الدولي الثالث بالشارقة فأكد الحمادي أنه تم تحديد المحاور الرئيسة للمؤتمر في مجال تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، وهي: التحديـات التي تواجههـا اللغـة العربيـة في ظلّ تحديات عصر العولمة والتقانة، وتطوير محتوى مناهج اللُّغة العربيَّة في مجال مفاهيم العروبة والبُعد العربيّ لتعزيز الهوية، والرؤى والمداخــل الجديــدة في تعليم اللغة العربية وتعلمها، واستراتيجيات تدريــس مقــررات اللغــة العربيــة وتقويــمها، وربطها بمخرجات التعلّم في مؤسســات التعليــم، وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ضوء المناهج والاستراتيجيات والتكنولوجيا الحديثة ،ومشكلات تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقين بها وبغيرها: الأسباب وطرق العلاج ووسائله، وتطوير المناهج والبيئة التعليمية في ضوء المقاربات المعاصرة والتكنولوجيا الحديثة، والتقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمها، تنوعها، وتحدياتها. ومعايير اختيار معلّمي اللغة العربية، وإعدادهم وتدريبهم على التعليم الإبداعي للغة العربية. والإبداع في تعلم اللغة العربية وتعليمها. واللسانيات وتطبيقاتها التربوية في تعليم اللغة العربية وتعلمها، للناطقين بها، والناطقين بغيرها.

قدم الدكتور عيسى الحمادي الشكر والتقدير إلى كل من وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات والجامعة القاسمية بالشارقة على تعاونهما وجهودهما في تنظيم المؤتمر، آملاً أن يحقق المؤتمر أهدافه في الاهتمام بالأبحاث والأفكار والرؤى الجديدة حول تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها ونهضتها.