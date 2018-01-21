"التمكين الاجتماعي" تختتم "سدرة الأمنيات" بتحقيق ألف أمنية لأيتامها

الشارقة 24 – وام:

أنهت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي حملة سدرة الأمنيات بتحقيق ألف أمنية لأبنائها الأيتام المنتسبين للمؤسسة مكرسة بذلك البُعد الإنساني والاجتماعي والنفسي والتربوي لكل أوجه الدعم للأيتام ومنسجمة مع رؤية الدولة وفلسفتها في رعاية وكفالة أبنائها الأيتام انسجاماً مع قيم الترابط الاجتماعي التي زرعها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بوصفه الداعم الأول لأبنائه الأيتام.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية التزام الوزارة برسالتها والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للفرد والمجتمع حيث تعمل الوزارة على خلق تكامل فعال بين نشاطاتها وقراراتها من جهة وبين أبعاد ومجالات المسؤولية المجتمعية المتفق عليها عالمياً شاملة المشاركة في برامج ومبادرات تنمية المجتمع والاستثمار في البرامج المجتمعية، مشيراً إلى أن مشاركة الوزارة في الحملة تمثلت من خلال تحقيق 20 أمنية للأيتام وتم تسليم الهدايا بالتنسيق مع فريق منظومة الدرهم الإلكتروني.

من جانبها قالت منى بن هده السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي إن العديد من الجهات الحكومية في الدولة أسهمت في حملة سدرة الأمنيات سواء من مدينة الشارقة أو بقية مناطق الدولة.

وأشادت مريم المازمي نائب مدير مركز الاتصال المؤسسي بدائرة الأشغال العامة بالشارقة بالتجاوبِ اللافت والإيجابي من قبل فريق الدائرة في مختلف الأقسام والفروع مع حملة "سدرة الأمنيات" التي أطلقتها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي في أغسطس الماضي.

كما أكد المقدم ماجد سلطان العسم- مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإنابة مشاركة شرطة الشارقة في حملة "سدرة الأمنيات"/ وذلك تزامناً مع مبادرة عام الخير 2017.

وقالت شيخة عبد العزيز الشامسي مدير مساعد في مفوضية مرشدات الشارقة إن هذه الحملة تسعى إلى ترسيخ مبادئ العمل الخيري والمفاهيم الإنسانية لدى الفتيات ومنحهن فرصة المساهمة في قضية مجتمعية مهمة من خلال جمع التبرعات لمؤسسة الشارقة للتمكين.

وأعرب عدد من أفراد المجتمع ممن شاركوا في الحملة بفعالية عن إعجابهم بفكرة حملة "سدرة الأمنيات" التي قامت بها التمكين الاجتماعي تماشياً مع عام الخير.