"الشارقة للعمل التطوعي" تناقش آلية تقييم المشاركات لدورتها الـ 15

الشارقة 24:

عقدت لجنة التحكيم لجائزة الشارقة للعمل التطوعي في دورتها الـ 15، اجتماعها الأول لمناقشة آليات ومتطلبات التحكيم، وذلك بمقر الجائزة الواقع بمنطقة الموافجة بالقرب من ضاحية واسط.

وناقش المجتمعون آلية التقييم الجديدة وآليات استخدام البرنامج الإلكتروني للجنة التحكيم، إلى جانب التأكيد على الاشتراطات والسياسات العامة المخصصة للتحكيم، كما تم مناقشة الأسس المساعدة في أهمية التحكيم وفق الشروط المتبعة التي حددها مجلس أمناء الجائزة.

وترأست الاجتماع سعادة عفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وحضره أعضاء اللجنة برئاسة الدكتورة آمنة خليفة آل علي، وعضوية كل من: الدكتورة سلامة محمد الرحومي، الدكتور حسين محمد العثمان، الدكتور عبد العزيز سعيد المهيري، الدكتورة مريم بالعجيد الكتبي، إلى جانب حضور سعادة جاسم الحمادي أمين عام الجائزة، والأستاذة فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة.

رحبت سعادة عفاف المري بأعضاء لجنة التحكيم، معربةً عن أملها في أن هذه اللجنة المكونة من خيرة الخبراء في مجالهم يعدون إضافة مثلى في مشوار الجائزة، متمنية للجائزة التوفيق في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير منظومة العمل التطوعي في إمارة الشارقة، مشيدة بالنظام الأساسي للجائزة عبر البرنامج التحكيمي الإلكتروني، لا فتة إلى أن التوجه الإلكتروني للجائزة يهدف إلى تلبية توجهات حكومة إمارة الشارقة في نهجها نحو الحكومة الإلكترونية والذكية.

وأكدت المري، أن جائزة الشارقة للعمل التطوعي تتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تحفيز المؤسسات ومختلف فئات المجتمع ورفع كفاءة العاملين في الجائزة من أجل إحداث نقلة نوعية في عمل الجائزة، مؤكدةً في الوقت ذاته بأن التوجه الرئيسي للجائزة نحو إطلاق الجائزة بصورة مغايرة عن الدورات السابقة والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال من خلال تحقيق كافة أهدافها وغاياتها.

وأوضحت، أن الدورة الـ 15 من جائزة الشارقة للعمل التطوعي تميزت بتوظيفها الجانب الإلكتروني في عملية التسجيل والمشاركة، وكذلك آليات التقييم والفرز، حيث سهل البرنامج الإلكتروني عمل الجائزة وكذلك عملية التسجيل والمشاركة التي تتم كلها عن طريق الإنترنت مباشرةً عبر موقع الجائزة www.sva.shj.ae ، مما ساعد في سرعة ودقة الفرز بصورة احترافية.

ومن جانبها، استعرضت فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة، محاور الاجتماع والتي تمثلت في النظام الأساسي للجائزة، وكذلك البرنامج الإلكتروني المتبع في آلية التحكيم ومدى مرونته ودقته، كما عرضت ما تم تحديده من تواريخ متوقعة لمواعيد مقابلة المشاركين، وذلك عقب الانتهاء من فترة تقديم المشاركات وفرزها وتحويلها إلى اللجنة.