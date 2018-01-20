وزير التغير المناخي والبيئة يتفقد أحوال صيادي دبا الحصن

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

تفقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، السبت، أحوال الصيادين في مدينة دبا الحصن في زيارة لميناء وجمعية الصيادين.

جاء ذلك ضمن جولات معاليه الميدانية ولقاءاته الدورية بالعاملين في قطاع الصيد في مختلف أنحاء الدولة للتعرف على أحوالهم والعقبات التي تواجههم.

وعقد معالي الزيودي اجتماعاً مع عدد كبير من الصيادين من أبناء المدينة، بحضور صلاح الريسي مدير إدارة الثروة السمكية بالوزارة، ونائب رئيس جمعية صيادي دبا الحصن عبد الله السلامي، وسلطان الشرقي الظهوري أمين السر العام.

تضمن الاجتماع مناقشة عدد من مقترحات الصيادين وآرائهم والمعضلات التي تواجههم في ممارسة مهنة الصيد.

وأفاد أمين السر العام في جمعية دبا الحصن لصيادي الأسماك سلطان الشرقي الظهوري أن الاجتماع استعرض المشكلات كافة التي يواجهها العاملون في قطاع الصيد في مدينة دبا الحصن، لا سيما في ما يخص المشدات البحرية والضغوة ومواقع الصيد وتحديدها، بما يضمن المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها واستدامتها للأجيال المقبلة.

وأوضح الشرقي أن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة عدد من مشاريع البنية التحتية الداعمة لقطاع الصيد، ومنها إنشاء محطة بترول عائمة، ومرسى القوارب في منطقة الميناء الجديد، لافتاً إلى أن معالي الدكتور ثاني الزيودي وعد بالتواصل مع الأجهزة المختصة في وزارة تطوير البنية التحتية من أجل الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع.

وأكد أمين السر العام في الجمعية أن الاجتماع شدد على ضرورة المحافظة على البيئة البحرية والتصدي للممارسات السلبية التي تضر بها ومنها إلقاء المخلفات وأدوات الصيد التالفة داخل مياه البحر.