"خيرية الشارقة" تعالج 130 مريضاً بقيمة 6.5 مليون درهم في عام الخير

الشارقة 24:

بلغت حصيلة خدمة خير الإنسانية التابعة لجمعية الشارقة الخيرية 6.5 مليون درهم ساهمت في علاج 130 حالة مرضية داخل الدولة خلال العام 2017 وذلك بحسب تقرير المساعدات الداخلية الصادر مطلع شهر يناير الجاري.

وأفاد عبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي، أن مساعدات العلاج تنال اهتمام بالغ من قبل مجلس إدارة الجمعية برئاسة الشيخ عصام بن صقر القاسمي الذي وجّه بضرورة احتواء المرضى وسرعة تنفيذ قرارات لجان المساعدة بما يساهم في حصول المريض على علاجه في أسرع وقت ممكن، مبيناً أن تلك النوعية من الحالات تعاني أمراضاً مستعصية ولا يحتمل تأخير علاجها.

وأشار أن خدمة خير الإنسانية خدمة متخصصة في علاج الحالات المزمنة كالأمراض السرطانية والشلل والحالات المستعصية، حيث يتم عرض حالة مرضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالجمعية صباح يوم الجمعة من كل أسبوع أمام المحسنين الذين يبادرون إلى التبرع والمساهمة في جمع المبلغ المطلوب، مشيراً أنه يتم استقبال تبرعات المتصدقين من خلال أكواد التبرع بإرسال كلمة خير عبر الرسائل القصيرة والتي تشمل الكود 2110 بقيمة 10 دراهم، والكود 6214 بقيمة 50 درهم، بينما الكود 6215 للتبرع بقيمة 100 درهم، كما يمكن التبرع من خلال التطبيق الذكي الخاص بالجمعية أو عبر الحسابات البنكية لدى الجمعية في بنك أبوظبي الإسلامي ودبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي.

وأوضح بن خادم أن الجمعية منذ مطلع العام المنصرم فتحت قنوات التواصل وأبرمت العديد من الاتفاقيات مع المستشفيات والتي تستهدف الحصول على دعم تلك المستشفيات في توفير العلاج للحالات التي تحيلها الجمعية إليهم بأسعار رمزية، متوجها بالشكر الجزيل إلى كافة المحسنين الذين ساهموا في إنجاح الخدمة واستمرارها في تقديم المساعدات للمرضى على مدار العام دون انقطاع.