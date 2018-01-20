شرطة الشارقة تنظم فعاليات توعوية مرورية لأطفال مدرسة الرسالة الأميركية

الشارقة 24:

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في إدارة المرور والدوريات، أنشطة توعوية مرورية لرياض الأطفال بمدرسة الرسالة الأميركية، تضمنت مجموعة من البرامج التوعوية والترفيهية.

يأتي ذلك في إطار حرص شرطة الشارقة على التواصل وتنظيم البرامج التوعوية مع المؤسسات التربوية التعليمية بجميع مراحلها لنشر الرسالة التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الثقافة المرورية لديهم.

تضمنت الفعالية فقرات متنوعة قدمها عدداً من رجال الشرطة حول تعريف الأطفال بقواعد السير والمرور الأساسية والسلامة المرورية بالإضافة إلى نشر الثقافة الأمنية وكسر حاجز الخوف بين الأطفال والشرطة من خلال التحدث معهم بأسلوب ترفيهي يناسب فئتهم العمرية وإيصال الإرشادات المرورية بطريقة تمكنهم على استيعابها وتعزيز حسهم الأمني.

وفي هذا الإطار أثنى القائمون على مدرسة الرسالة الأميركية قسم رياض الأطفال على دور القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع شرائح جميع المجتمع للوقاية من حوادث الطرق والهادفة لنشر الوعي المروري للحد من ظاهرة الحوادث ولتحقيق السلامة المرورية على الطريق والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ونشر الثقافة الأمنية بين الأطفال.