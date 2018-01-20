"إصلاحية الشارقة" تكرم الفائزين في مسابقات القرآن والسنة

الشارقة 24:

شهد العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة حفل تكريم الفائزين في مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية تحت شعار "الأمن والأمان في رحاب القرآن" الذي نظمته إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، بحضور العقيد أحمد عبد العزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية، والعقيد عبد الله إبراهيم نائب مدير إدارة المؤسسة، والعقيد منى سرور مدير فرع سجن النساء، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالمؤسسة العقابية والاصلاحية، إلى جانب عدد من أسر النزلاء.

كما حضر الحفل كل من فضيلة الشيخ إبراهيم محمد النابودة نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة القرآن والسنة بالشارقة، وفضيلة الشيخ عمر علي الشامسي مدير المؤسسة، والاستاذ عبد الله خلف الحوسني رئيس قسم الشؤون التعليمية، وفضيلة الشيخ صالح عبيد الطنيجي مدير مكتب مؤسسة القرآن والسنة بالمنطقة الوسطى، إلى جانب ممثلين عن مركز المعلومات الاسلامية بدبي، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، ودار زايد للثقافــة الإسلامية بعجمان، ومحكمة الشارقة الشرعية، ومستشفى الكويتي، ومتحف الشارقة للتراث.

بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم رتلها أحد النزلاء، بعدها تم عرض فقرة عن فضل القرآن الكريم من أقوال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وألقى الأستاذ عبد الله خلف الحوسني كلمة الجهة الراعية مرحباً بالسادة الحضور مشيراً إلى أن هذه الملتقى يأتي تأكيداً لرسالة الإسلام السمحة التي تدعو للمحبة والتسامح والتعايش بين الديانات والحفاظ على الأسرة والعلاقات الإجتماعية التي تربط المجتمع واحترام الأديان والتعايش.

موجهاً الشكر لكافة الشركاء على جهودهم المخلصة التي حصدت ثمارها اليوم في اعتناق العديد من نزلاء المؤسسة للدين الإسلامي الحنيف مثنياً على الجهود المخلصة التي بذلوها من خلال الحلقات التعليميـة والدروس الدينية والمطبوعات والكتب والمطويات التي تنشر بلغات مختلفة تتحدث عن مبادئ الإسلام وسماحته وعن نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإنسانية والرحمة، وعن القرآن الكريم كتاب الله المنزل وإعجاز آياته وأحكامه، والعاملين على رعاية النزلاء والنزيلات من الموظفين بالمؤسسـة الذين لم يألو جهداً في توفير الرعايــة الكاملة لهم إيماناً من الجميع بأن الإنسان الذي يقضي عقوبة السجن جراء جرم ارتكبه لابد أن يكون في قلبه بعض الخير الذي يكبر شيئاً فشيئاً حتى تكتمل أركانه وتقوّم سلوكه ويغلب على جانب الشر عنده.

وتخلل الملتقى العديد من البرامج الهادفة التي أسعدت الجميع من الحضور، منها فقرة إنشاديه دينية "رقت عيناي شوقاً"، بالإضافة العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفـة والمسابقات حيت تم اجراء مسابقة عن أفضل صوت في قراءة القرآن الكريم، وفاز بها النزيل سيف علي حسن كأفضل صوت، تم خلال العرض توزيع بعض الهدايا على النزلاء والنزيلات الحضور والأسرة المتواجدة معهم.

وفي نهاية الملتقى سلم العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة وفضيلة الشيخ إبراهيم محمد النابودة، والشيخ عمر علي الشامسي شهادات اعتناق الدين الإسلامي للنزلاء الجدد الذي اعتنقوا الإسلام خلال العام المنصرم 2017، الذي بلغ عددهم 30 نزيلاً منهم 26 نزيلاً و4 نزيلات، بالإضافة إلى تكريم النزلاء والنزيلات الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والسيرة النبوية.

وفي الختام شكر نائب قائد عام شرطة الشارقة مؤسسة القرآن والسنة الراعي الرسمي للملتقى على الجهد الذي تقوم به في التوعية والارشاد وتحفيظ القرآن الكريم وتفسيره للنزلاء والنزيلات والدور الذي تقوم به، وتم تبادل الدروع التذكارية والهدايا بين مؤسسة القرآن الكريم والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

هذا وأعرب المسلمون الجدد عن فرحتهم وسعادتهم باعتناق دين الإسلام والسلام والرحمة الذي دخلوه دون إكراه وعرفوا مبادئه بالحكمة والموعظة الحسنة.