"الوقاية والسلامة" بالشارقة تعزز وعي الأطفال بإجراءات الأمن والسلامة

الشارقة 24:

تزامناً مع يوم الطفل الخليجي، الذي تحتفل به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس عشر من شهر يناير من كل عام، نظمت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، يوم أمس الأول، فعالية خاصة في حديقة أبو شغارة، بالتعاون مع بلدية الشارقة وبرعاية مركز "ميغا مول".

وتضمنت الفعالية التي شارك فيها عشرات الأطفال من الأعمار كافة، تقديم ورشة تفاعلية حول "سلامة" و"حمود" وهما الشخصيتين الرئيسيتين اللتين تعتمدهما الهيئة في إيصال رسائلها التوعية إلى الصغار، حيث تمثل "سلامة" الشخصية الإيجابية التي تلتزم بقواعد الأمن والسلامة، في حين يمثل أخوها "حمود" الشخصية غير الإيجابية التي لا تحترم هذه القواعد، فتحاول "سلامة" شرح القواعد لأخيها وتعريفه بأهميتها للمحافظة على أمنه وسلامته.

وأكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، أن يوم الطفل الخليجي يمثل مناسبة للتذكير بحقوق الأطفال بشكل عام، وإبراز جهود دولة الإمارات في حمايتهم وتعزيز إجراءات سلامتهم، مشيراً إلى أن هيئة الوقاية والسلامة حريصة على التعاون مع الجهات الحكومية كافة في إطلاق المبادرات التوعوية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.

وأضاف: "من الضروري تعريف الأطفال بقواعد السلامة والأمن المرتبطة بجميع الأماكن التي يتواجدون فيها، لترسيخ الممارسات التي تركز على جانب الوقاية والاحتياطات اللازمة الكفيلة بالحد من أية مخاطر أو إصابات قد يتعرضون لها، مع التركيز على دور الوالدين والمدرسين في تشجيع الأطفال على هذه السلوكيات التي تضمن أمن المجتمع وسلامة أفراده".

من ناحيتها قالت ندى السويدي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة: "تهدف الهيئة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة بين جميع أفراد المجتمع، وحمايتهم من الحوادث التي يمكن أن تواجههم في مختلف المواقع، ونركز على توعية الأطفال بشكل خاص، نظراً لقلة وعيهم بالمخاطر التي قد يتعرضون لها في البيت، والمدرسة، والشارع، من أجل المحافظة على صحتهم وسلامتهم".

وأكدت السويدي أن شخصيتي "سلامة" و"حمود" تعبران عن الأطفال الذين يتعامل كل واحد منهم بشكل مختلف مع الممارسات العامة المرتبطة بالسلامة، بما في ذلك مصادر الكهرباء، والمياه العادمة، والحرائق، وعبور الشارع، والأدوات الحادة، مشيرة إلى أن الهيئة تتطلع إلى تشجيع الأطفال في الحضانات، والمدارس، والمراكز التجارية، والحدائق العامة، على الالتزام بقواعد السلامة.

واشتملت الفعالية المجتمعية على توزيع كتيب للتلوين على الأطفال المشاركين، تضمن العديد من الرسوم التي تعبر عن بعض الممارسات الشائعة في البيت والمدرسة للوقاية من المخاطر، إضافة إلى مسابقة في ختام ورشة التعريف بشخصيتي "سلامة" و"حمود"، حيث تم طرح عدد من الأسئلة على الأطفال الذين فاز الكثير منهم بجوائز وهدايا قيّمة مقدمة من مركز "ميغا مول".