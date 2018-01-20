بلدية الشارقة ومستشفى ميدكير ينظمان ماراثونًا رياضيًا ترفيهيًا

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة الشارقة بالتعاون مع مستشفى ميدكير، السبت، ماراثونًا رياضيًا ترفيهيًا في منطقة بحيرة خالد، لمسافة 5 كيلومترات من أمام أبراج الكريستال بلازا وحتى مسرح المجاز، انطلاقاً من حرصها على تشجيع موظفيها وموظفي ميدكير وأفراد المجتمع كافة على ممارسة الأنشطة الرياضية، واتخاذها كنمط حياة للوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة للأفراد على اختلاف فئاتهم العمرية.

وصرح سعادة ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن هذا السباق الرياضي، الذي تنظمه البلدية بالتعاون مع مستشفى ميدكير، يأتي ضمن الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تحرص البلدية على تنظيمها على مدار العام لخلق أجواء من البهجة والسعادة لموظفيها بعيداً عن رتابة العمل المكتبي، وتشجيعاً لهم على ممارسة النشاط البدني لما له من فوائد عظيمة على صحة الجسم وحيويته، فضلاً عن دوره الملموس في تحقيق الصفاء الذهني والنفسي والشعور بالراحة وتجدد الطاقة، وأثر ذلك في زيادة إنتاجية الموظفين والارتقاء بأدائهم الوظيفي.

وأفاد علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي، أن البلدية حرصت على اختيار موقع الماراثون في منطقة البحيرة، لما تتميز به من مناظر طبيعية ومسطحات خضراء إلى جانب الأجواء الرائعة التي تضفيها البحيرة على المكان، مما جعله من أهم المناطق الجاذبة التي تقصدها العائلات والزوار والسياح للاستمتاع بمناظرها الخلابة، فقد انطلق السباق من أمام أبراج الكريستال بلازا في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وكانت نقطة النهاية أمام مسرح المجاز على بحيرة خالد.

وأضاف أن تحديد يوم السبت لإقامة الماراثون أتاح الفرصة للكثير من الموظفين من البلدية ومستشفى ميدكير وأفراد المجتمع للمشاركة في السباق، مشيراً إلى أن مسؤولي البلدية ومستشفى ميدكير قاموا بتوزيع الجوائز القيمة على المشاركين الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى، كما منحوا جميع المشاركين هدايا عينية.

وأكد عبيد، أن البلدية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المشاركين في الماراثون الرياضي الترفيهي، من خلال التنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لمرافقة المتسابقين من نقطة الانطلاق وحتى خط النهاية، بالإضافة لتنظيم حركة السير منعاً لحدوث أي تكدسات مرورية أو اختناقات في منطقة السباق.

من جانبها، قالت أليشا موبين، المدير والرئيس التنفيذي لمستشفيات وعيادات مجموعة "أستر دي أم للرعاية الصحية: "يسعدنا في مستشفى ميدكير التعاون مع بلدية الشارقة في تنظيم هذا الماراثون، نحن ندعم كل الجهود الرامية إلى جعل المجتمعات أكثر سعادة وصحة، في ضوء ما نعيشه من حياة متسارعة الخطى ينبغي أن نركز على الاهتمام بصحتنا، ويعتبر ماراثون بلدية الشارقة الرياضي الترفيهي محفزًا للموظفين والجمهور على البدء بخطوة عملية لإتباع أسلوب الحياة الصحية ".