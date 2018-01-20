"الشارقة لإدارة الأصول" تفوز بجائزة الشركة الأكثر ابتكاراً في الإمارات

الشارقة 24:

فازت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثماري لحكومة الشارقة، بجائزة الشركة الأكثر ابتكاراً في إدارة الأصول لعام 2017، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة الخامسة لـ "انترناشيونال فاينانس"، وذلك نظير إدارتها لأصول ومشاريع بكفاءة عالية والتي تجاوزت معايير الجودة والمستهلك، لتشمل قيمة مضافة للمجتمع بشكل عام.

وتسلّم سعادة وليد الصايغ الرئيس التنفيذي للشارقة لإدارة الأصول، الجائزة خلال الحفل بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات التي تعمل في هذا المجال والذي قال: "نحن سعداء لفوزنا بهذه الجائزة المرموقة التي تؤكد على التزامنا بالابتكار في مختلف مشاريعنا المنسجمة مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إيجاد اقتصاد قوي ومتنوع، وتعزيز تنافسية وحيوية اقتصاد إمارة الشارقة".

ومن مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول التي حصلت على معدلات تقييم مرتفعة، مشروع سوق الجبيل، أحد أكبر الأسواق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوق الحراج، أكبر سوق سيارات متكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقارة آسيا، ومشروع واحة الصجعة الصناعية، أول مشروع صناعي متعدد الاستخدامات في الشارقة.

وتمتلك شركة الشارقة لإدارة الأصول محفظة استثمارية عالمية لإدارة الأصول العقارية، وتعمل الشركة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع شركات لإدارة الأصول ووكالات استثمار رائدة، على تعزيز نمو اقتصاد الشارقة، كما تتولى تطوير وإدارة مشاريع عقارية متنوعة في دولة الإمارات، وهي تركزّ على عدّة قطاعات تشمل التمويل، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والاتصالات، والعقارات، والصناعة، والنقل والنفط والغاز.

وأكد الصايغ، أن الشركة تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات عملها، وتوسيع نطاق خدماتها الاستثمارية، بما يضمن توفير عوائد مالية مستدامة، تعزز من تنوع اقتصاد الإمارة وتمنحه مزيداً من نقاط القوة في مجال التنافسية، وهو ما يتيح لها المساهمة بدور فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي اختيار "انترناشيونال فاينانس" للأفراد والمؤسسات نظير تميزهم في قطاع التمويل الدولي، واعتمدت لجنة التحكيم على الجدارة والكفاءة كمعيار لتقييم المشاركين بالجائز، حيث تقوم المجلة المرموقة، التي يقع مقرها في العاصمة البريطانية لندن، سنوياً، بتكريم المؤسسات المالية والمصرفية والشخصيات البارزة التي قدمت مساهمات مهمة لتعزيز كفاءة قطاعات المالية، والوساطة المالية، والعقارات، والقيادة، والاتصالات، والتكنولوجيا، والتأمين، والخدمات، في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.