كهرباء الشارقة توقع وثيقة "الالتزام بمراعاة السن"

الشارقة 24:

وقع سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وثيقة الالتزام بمراعاة السن، التي تعد إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن التابعة للجنة العليا لمتابعة انضمام الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن، في المبنى الرئيسي للهيئة بمنطقة الخان.

وأكد سعادة الدكتور راشد الليم أن توقيع هذه الوثيقة يأتي في إطار التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على أن تكون إمارة الشارقة بيئة مثالية للقاطنين فيها، ومراعية للسن، وتتميز بأفضل الخدمات والبرامج والبنى التحتية التي تحقق السعادة والرفاهية لكافة الفئات وشرائح المجتمع المختلفة.

وأشار إلى أن ما حققته مدينة الشارقة من إنجازات في كافة المجالات الاقتصادية والحضارية بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أكسبتها مكانة عالمية رائدة، ووضعتها ضمن مصاف المدن الحضارية المتطورة، مؤكداً حرص الهيئة في أن تكون من المبادرين ضمن جهات ومؤسسات الحكومة لتوقيع هذه الوثيقة.

وأوضح أن الهيئة طرحت العديد من المبادرات التي تنفذها في مراكز إسعاد وخدمة المتعاملين لمراعاة كبار السن وتقديم الخدمات لهم وفق أفضل المواصفات والممارسات العالمية.

وأكد حرص الهيئة على التعاون والتكامل بينها وبين مؤسسات الإمارة بدعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في تطوير البنى التحتية وتقديم البرامج والخدمات عالية الجودة التي تحقق نهضة مستدامة في الإمارة.

وأضاف أن الهيئة ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات التي ستدعم عضوية الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن من خلال تنمية الوعي بين موظفيها والمتعاملين معها بمفاهيم مراعاة السن في المدن، موضحاً أهمية بذل الجهات والمؤسسات جميع الوسائل المتاحة لتقديم الخدمات المتميزة، وتنفيذ البرامج المطلوبة وفق أعلى معايير الجودة، تلبيةً لمتطلبات الانضمام في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.

ومن جانبها، أشادت أسماء الخضري مديرة المكتب التنفيذي لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن بجهود اللجنة التنسيقية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة ضمن أفضل الجهات في التعاون والاستجابة لمطالب البرنامج، مشيرة إلى أن اللجنة العليا برئاسة الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم تسعى لدعم وتفعيل التعاون مع كافة الجهات.

وأوضحت أن الشارقة تسير بخطوات ثابتة ومتميزة في تنفيذ معايير ومتطلبات المدن المراعية للسن التي تصل إلى 189 معيارا بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدة أن الشارقة استحقت بجدارة أن تكون أول مدينة عربية تنضم لشبكة المدن المراعية للسن مع 500 مدينة عالمية بفضل المبادرات التي تطلقها لرعاية كبار السن وتلبية متطلباتهم وإسعادهم.