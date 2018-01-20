11 توصية بشأن "الموانئ البحرية والجمارك" للعرض على "استشاري الشارقة"

الشارقة 24:





أعدت لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس الاستشاري في مدينة الشارقة، التوصيات التي سترفعها للمجلس خلال جلسته المقبلة بشأن التوصيات الخاصة بمناقشة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة.

وبحثت اللجنة في مختلف المحاور التي طرحها أعضاء وعضوات المجلس خلال مناقشة سياسة الدائرة في الجلسة العامة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي.

ترأس الاجتماع أيمن عثمان الباروت رئيس اللجنة وحضره كل من أعضاء اللجنة أحمد حسين بوكلاه وعبدالله سبيعان ونوره بن خليف الطنيجي ووحيدة محمد عبدالعزيز وعبدالعزيز النعيمي ومن الأمانة العامة للمجلس إسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس.

وقامت اللجنة خلال اجتماعها بصياغة 11 توصية على ضوء مناقشة أعضاء وعضوات المجلس في الجلسة العامة السابقة والمخصصة لمناقشة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك واطلاعهم على ما رفعه أعضاء وعضوات المجلس من توصيات في ختام مناقشة المجلس للدائرة والتي عقدت بحضور الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك ومحمد مير عبدالرحمن مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك.

وأكدت اللجنة خلال إعدادها للتوصيات على ما يوليه المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من تمكين لدائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة ودعم أعمالها لتقوم بمهامها في دعم الاقتصاد الوطني وتأهيل إمكاناتها لاستيعاب حركة السفن المتزايدة واستخدام التقنية الحديثة في التفتيش الجمركي بكافة منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية.

وأقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في نهاية الاجتماع صياغة 11 توصية تتناول أعمال ومهام واختصاصات دائرة الموانئ البحرية والجمارك تمهيدا لعرضها على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته المقبلة لدراستها وإقرارها.