بلدية الشارقة توعي بخطورة إدمان الأطفال على الأجهزة الإلكترونية

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة الشارقة، يوم الخميس، فعالية توعوية بعنوان "أطفال تخطفهم التكنولوجيا" في حديقة أبو شغارة، بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، تزامناً مع الاحتفال بيوم الطفل الخليجي الذي يصادف 15 يناير من كل عام، وذلك بهدف تسليط الضوء على الأضرار الصحية والنفسية الناجمة عن الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية أو التعرض لمشاهد عنيفة على التلفزيون وغيره.

وقالت الشيخة شذى المعلا مساعد المدير العام للصحة العامة والمختبرات المركزية بالبلدية: إن البلدية تشارك هذا العام في الاحتفاء بيوم الطفل الخليجي، من خلال تنظيم فعالية توعوية ترفيهية مهمة تلقي الضوء على المخاطر الصحية والأضرار النفسية والبدنية، التي تلحق بالأطفال واليافعين والمراهقين دون سن 18 عاماً، جرَّاء الإفراط في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة كالألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية بمختلف أنواعها، مثل الحواسب اللوحية والمحمولة والهواتف الذكية، أو التعرض للمشاهد العنيفة على التلفزيون وغيره، مما لا يناسب طبيعة المرحلة العمرية للأطفال والمراهقين.

وأكدت أن فعالية "أطفال تخطفهم التكنولوجيا" التي نظمتها البلدية في حديقة أبو شغارة، بالتعاون مع بعض شركائها الاستراتيجيين، نجحت في استقطاب الكثير من العائلات وأطفالهم، الذين حرصوا على المشاركة والتفاعل مع الأنشطة والمعارض المختلفة التي تضمنتها الفعالية لتوعيتهم بمخاطر إدمان التكنولوجيا الحديثة، وإرشادهم إلى كيفية الاستفادة المثلى منها وتجنب آثارها السلبية، خاصة بعد أن باتت الأجهزة الإلكترونية والذكية في متناول الغالبية العظمى من مختلف الأوساط الاجتماعية، وتزايد إقبال الأسر على اقتناء هذه الوسائل وتوفيرها لأطفالها.

وأوضحت الشيخة شذى المعلا مساعد المدير العام للصحة العامة والمختبرات المركزية بالبلدية، أنه رغم الفوائد التعليمية والتثقيفية المتعددة التي يمكن أن يجنيها الأطفال والمراهقون من خلال ترشيد استخدام الوسائل والأجهزة الإلكترونية والذكية، والتعامل معها بشكل صحيح وآمن، إلا أن إدمان هذه الوسائل والإفراط في استخدامها له تأثيرات خطيرة على الصحة الذهنية والنفسية، إذ أنه يؤثر سلباً على المدييْن القريب والبعيد في مستوى الأداء الدراسي للأطفال وقدراتهم على التحصيل العلمي بشكل سليم، كما أنه يؤدي إلى إحجام الأطفال عن ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية للأطفال، ما يزيد من احتمال إصابتهم بالسمنة وغيرها.

وأكدت أن تعرض الأطفال لمشاهد عنيفة على التلفزيون وألعاب الفيديو وغيرهما من وسائل العرض المرئي، ينمي لديهم سلوكاً عدوانياً تجاه أقرانهم ويزرع فيهم نفوسهم أفكاراً سلبية وخوفاً متزايداً من الاحتكاك بالآخرين.

وأفاد علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي بالبلدية، بأن فعالية "أطفال تخطفهم التكنولوجيا"، شملت أنشطة ترفيهية للأطفال لإضفاء أجواء من البهجة والمرح، وإيصال الرسائل التوعوية للفعالية بأسلوب جذاب ومشوق، كما أقيمت ورش عمل للأطفال إلى جانب تقديم فحوصات طبية للأطفال.

وأضاف الحمودي أن هيئة الوقاية والسلامة قدمت خلال الحملة بعض الصور التعريفية والرسومات التعبيرية التي توصل المعلومات التوعوية للأطفال بشكل مبسط وسهل، ونظمت مسابقات حول سبل الأمن والسلامة، بينما قدمت دائرة الخدمات الاجتماعية برنامجاً توعوياً بعنوان "كيف تقول لا لمن يؤذيك؟"، قدمته اختصاصية الحماية الاجتماعية عائشة الحوسني، وقد هدف البرنامج إلى تعليم الطفل كيف يحمي نفسه من المخاطر داخل المنزل وخارجه؟، وغيرها من النصائح التوعية التي تدرب الطفل على استخدام استراتيجيات معينة في التعامل مع الآخرين لضمان سلامته، من خلال عروض مرئية وورش تلوين وقص ولزق ومسابقات وجوائز، كما قدم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بعض الفحوصات الطبية للمشاركين بالفعاليات.