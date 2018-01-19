لجنة باستشاري الشارقة تبحث قانون تنظيم المجلس الرياضي

الشارقة 24:





بحثت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بصفتها اللجنة المختصة بقطاع الرياضة، طروحاتها لمشروع قانون تنظيم مجلس الشارقة الرياضي، خلال اجتماعها يوم الخميس بمقر المجلس، برئاسة سعادة محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة، وسعادة عبد العزيز النومان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي.

وأعرب سعادة رئيس اللجنة، عن تقديره لدور مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، لجهوده في الارتقاء المتواصل بالمؤسسات الرياضية في إمارة الشارقة، فضلاً عن دور المجلس في تنظيم الأحداث الرياضية ودعم مختلف الأندية .

وأكد سعادة الخاصوني، أن اللجنة دعت الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، للاطلاع على رأيه في كافة جوانب مشروع القانون، بغية الوصول إلى ما يُمكّنه، من أداء عمله ودوره في النهوض بالواقع الرياضي في الإمارة.

بدوره، أعرب سعادة عبد العزيز النومان، عن شكره للمجلس الاستشاري وتقديره للجنة شؤون التربية والتعليم في المجلس، على دعوتها لمناقشة مواد القانون، وأكد أن مجلس الشارقة الرياضي يتطلع من خلال مشروع القانون، إلى مواصلة عمله وسعيه لتطوير كافة أندية الإمارة، وخلق بيئة تنافسية في كافة الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، والاهتمام بنشر الثقافة الرياضية وتنمية المواهب الرياضية.

وناقش الأعضاء باستفاضة مشروع القانون، المحال من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتبادلوا الآراء في مختلف مواده، وما به من أهداف ومهام واختصاصات، واستمعوا إلى رأي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي.

وارتأت اللجنة، إدخال عدد من التعديلات بناء على آراء أعضائها حول مشروع قانون تنظيم مجلس الشارقة الرياضي.