اللقاء الكشفي الدولي الثامن يستعرض جهود حاكم الشارقة

الشارقة 24 – وام:



ينطلق اللقاء الكشفي الدولي الثامن الذي تتم استضافته كل عامين في مقر المخيم الكشفي في الشارقة في الفترة من الأول من فبراير المقبل حتى العاشر منه بمشاركة وفود أكثر من 100 جمعية كشفية من مختلف دول العالم، بشعار: الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019.

ويهدف الملتقى الدولي هذا العام - الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مفوضية كشافة الشارقة وجمعية كشافة الإمارات والإقليم الكشفي العربي - إلى الاطلاع على دور وجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مجال القراءة، والتي تعد عاملاً مسرعاً للاندماج الاجتماعي والابتكار والحوار بجانب تبادل الخبرات وقصص النجاح حول دور الحركة الكشفية وترسيخ أواصر الصداقة والأخوة بين المشاركين من الجمعيات الكشفية من مختلف دول العالم، إضافة إلى تعزيز السياحة الداخلية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأشاد سعادة اللواء عبد الله سعيد السويدي المشرف العام للجنة المنظمة للفعالية خلال ترؤسه الاجتماع التحضيري بمكرمات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة راعي الحركة الكشفية في الإمارة واهتمامه بالحركة الكشفية والثقافية ومالها من دور في الخدمة المجتمعية والتطوعية.



واطلع المجتمعون على أعداد المشاركين والانتهاء من أذونات الدخول للجوالة ضيوف اللقاء كما تم تشكيل اللجان والاختصاصات والمهام الموكلة لكل لجنة.