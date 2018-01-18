عبد الله بن سالم القاسمي يحضر أفراح الزرعوني والنمر بالشارقة

الشارقة 24 – وام:



حضر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه عمر إسماعيل الزرعوني بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة عبد اللطيف أمين النمر.



كما حضر الحفل، الذي أقيم بنادي الشارقة للرماية والغولف، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.



وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة .