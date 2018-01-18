د. النورياني: "الصحة" زودت مستشفى القاسمي بـ "روبوت" الأحدث عالمياً في علاج قسطرة القلب

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:



أعلن الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي، ورئيس واستشاري مركز القلب والقسطرة، عن تزويد وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مستشفى القاسمي بالشارقة بجهاز "روبوت" جديد لعمليات القسطرة القلبية المعقدة، يعتبر الأول في الشرق الأوسط، والأول عالمياً، حيث يستخدم برنامجاً متقدماً من الذكاء الاصطناعي المبتكر المسمى "ROR"، يسمح بالدخول السهل والمرن للشرايين المراد علاجها.



وكشف النورياني، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أن الجهاز يعتبر طفرة علمية كبيرة في مجال العلاجات القلبية، ويفتح مجالاً واسعاً في العلاجات الروبوتية، وبوابة للذكاء الاصطناعي، من خلال استخدام تقنيات متطورة.



وأشار إلى أنه تم إجراء نحو 10 عمليات من خلال الجهاز الجديد، وذلك خلال اليومين الماضيين، حيث تكلف العملية الواحدة ما بين 50 إلى 60 ألف درهم؛ وأن 6 حالات ممن أجريت لهم العملية خرجوا من المستشفى، وحالتهم مستقرة، كما تم تدريب نحو 25 شخصاً على استخدام التقنية الجديدة للجهاز يمثلون 10 أطباء و10 ممرضين و5 فنيين.



وأوضح الدكتور النورياني، أن قيمة الجهاز تقدر بنحو سبعة ملايين ونصف المليون درهم، وهو مبادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وقطاع المستشفيات بالوزارة، ويتكون من جزأين الأول ملاصق للسرير والآخر يعتبر مقصورة موجودة على بعد عدة أمتار بأذرع تحكم عن بعد.



وأفاد المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي، أن للجهاز فوائد مهمة، من بينها تخفيض نسبة الأشعة للمريض بنسبة 17%، وخفض نسبة وعدد الدعامات بنسبة 83%، وتخفيض نسبة الأشعة للطبيب 95%، منوهاً إلى أن عدد الحالات القلبية التي يمكن إجراءها بالروبوت حالياً تصل ما بين 80-90%، وهو ما يؤكد التطور الكبير لهذه النوعية من العمليات مستقبلاً.



ونوه في ختام تصريحاته، إلى أن الجهاز الجديد يمكن استخدامه في إجراء عمليات القسطرة عن بعد، وكذلك علاج للشرايين الطرفية والدماغ، ولزراعة الصمامات والشبكات لغلق ثقوب القلب.