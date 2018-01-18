نورة الكعبي تشيد بالأعمال المشاركة في مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة

الشارقة 24 – وام:



أشادت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، بمستوى الأعمال الفنية التي شاهدتها ضمن الدورة الـ 20 من مهرجان الشارقة للفنون الإسلامية التي تقام تحت شعار "أثر".



وتوجهت معاليها بالشكر لدائرة الثقافة المنظمة للمهرجان والمؤسسات المتعاونة معها وعلى المستوى الرائع الذي وصل إليه المهرجان والذي يبدو واضحاً من مستوى الأعمال الفنية المقدمة من قبل الفنانين المشاركين .



وزارت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة متحف الشارقة للفنون الذي يضم عدداً من الأعمال الفنية المجهزة خصيصاً للمهرجان حيث تجولت في ردهات المتحف برفقة الشيخة نوار القاسمي مدير التطوير بمؤسسة الشارقة للفنون ومحمد إبراهيم القصير المنسق العام للمهرجان مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة ومنال عطايا مدير هيئة الشارقة للمتاحف والأستاذة فرح قاسم مسؤول المهرجان والأستاذ خالد مسلط رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان نائب رئيس قسم الإعلام بدائرة الثقافة .



واطلعت معاليها أثناء جولتها على 31 مشروعاً فنياً من 31 دولة عربية وأجنبية حيث ترجم الفنانون أعمالهم حول شعار المهرجان "أثر" وأوضح كل فنان كيف له أن يترك أثراً جديداً من أثر قديم وبشكل معاصر.



يشار إلى أن فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية تستمر حتى 23 من ينايرالجاري، حيث عكست الأعمال الفنية المشاركة في المهرجان الأثر الذي تتركه الفنون الإسلامية بمختلف مجالاتها على المنجز الإبداعي العالمي .