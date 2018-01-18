طارق بن خادم يكرم الشركاء الاستراتيجيين لـ "موارد الشارقة"

الشارقة 24:

قام سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، مساء أمس الأربعاء بتكريم الشركاء الاستراتيجيين "ملتقى شركاء الارتقاء" خلال الحفل السنوي الذي نظمته دائرة الموارد البشرية بالشارقة بقاعة الجواهر للمؤتمرات والمناسبات.

وحضر الحفل عدد من رؤساء ومدراء دوائر حكومة الشارقة، وعدد من القيادات ممثلي القطاعات الحكومات المحلية والاتحادية، وممثلي شركات القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والإعلامية، بالإضافة إلى نخبة من الداعمين لمسيرة الدائرة، ولفيف من موظفي وموظفات الدائرة من جميع أفرعها.

وتهدف الدائرة من خلال هذا الحفل إلى تكريم الجهات على دعمهم المستمر، وتقوية جسور التعاون بينها وبين شركائها، التي تسهم بدورها في تحسين وتجويد الأعمال المشتركة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموحدة التي تنهض بالإمارة.

وكرم سعادة الدكتور طارق بن خادم رئيس الدائرة، كل من أعضاء اللجنة العليا للموارد البشرية بحكومة الشارقة، وما يقارب من 76 جهة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من كبار المسؤولين، وعدد من الشخصيات والقيادات المجتمعية والإعلامية، ونخبة من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة للدائرة.

وألقى سعادة رئيس الدائرة كلمة ثمن فيها دور الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق النجاح الذي تفخر به الدائرة. مقدراً دعمهم المتواصل، وحرصهم على ترسيخ العلاقات الاستراتيجية المشتركة.

مؤكداً تطلع الدائرة نحو مساحات أوسع ومجالات أكبر في تعزيز المبادرات والمشاريع المشتركة، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة، وتحقيق النجاحات والإنجازات،

وشدد على أهمية التكاتف بين المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة لتحقيق التنمية الشاملة والرائدة في الإمارة واستشراف المستقبل، وإطلاق المبادرات النوعية، والمشاريع المتعددة، التي تنسجم مع الرؤى والخطط التي وضعها الفكر القيادي الحكيم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة.

وأكد في ختام حديثه، التزام موارد الشارقة بأن تبقى عنصرا تأثير مساهم في ترسيخ مكانة الإمارة المرموقة، وذراعاً مسانداً لمؤسسات وهيئات وجهات حكومة الشارقة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها القيادة الرشيدة.

وتضمن الحفل عرض مادة فيلميه مصورة؛ تناولت إنجازات الدائرة خلال العام المنصرم وجهودها المبذولة في دعم وتطوير العنصر البشري في الدولة.

واختتم الحفل بالتقاط الصور التذكارية للمكرمين، ثم دعوة الحضور لمأدبة العشاء المقامة بهذه المناسبة.