شرطة الشارقة تستقبل وفداً من إدارة الخدمات الإلكترونية بـ "الداخلية"

الشارقة 24:

التقى العقيد دكتور احمد سعيد الناعور مدير الإدارة العامة للعمليات المركزية بالإنابة بشرطة الشارقة، وفداً من الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية، برئاسة العميد صلاح أحمد مريش والعقيد حسن الرئيس والملازم أول علي ساحوه، بحضور المقدم جاسم بن هدة السويدي مدير إدارة العمليات والنقيب حسن الظهوري مدير فرع العمليات وعدد من الضباط وأصحاب الاختصاص بشرطة الشارقة.

واستهل اللقاء، بكلمة ترحيبية من مدير الإدارة العامة للعمليات المركزية بالإنابة للوفد الزائر، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز التواصل والتكامل وتبادل الخبرات بين شرطة الشارقة وكافة القيادات الشرطية بوزارة الداخلية.

بعدها قام الوفد الزائر بجولة تفقدية لغرفة العمليات، للاطلاع على مشروع تطوير غرف العمليات وأنظمة إدارة البلاغ من خلال تطبيق واستخدام الانظمة الذكية والتقنية الحديثة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تهم الجانبين بما يتماشى مع أهداف واستراتيجية وزارة الداخلية.

وفي نهاية الزيارة قدم الوفد الزائر الشكر للقيادة العامة لشرطة الشارقة على الحفاوة وحسن الاستقبال، مشيداً بالكفاءة والمنهية العالية التي تتمتع بها شرطة الشارقة وسعيها الحثيث للارتقاء بالعمل المؤسسي وإحداث نقلات نوعية في المنظومة الأمنية من خلال استخدام أفضل التقنية الحديثة وتحقيق التوجه الاستراتيجي لمبادرة "الشارقة إمارة آمنة" ومواكبتها لاستشراف المستقبل في شتى المناحي.