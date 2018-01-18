حاكم الشارقة يصدر قراراً بإنشاء وتشكيل لجنة ملف التراث العالمي للمشهد الثقافي للمنطقة الوسطى

الشارقة 24 – الشفيع عمر:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بإنشاء وتشكيل لجنة ملف التراث العالمي للمشهد الثقافي للمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.

ويقضي القرار الإداري رقم (1) لسنة 2018 أن تنشأ لجنة في الإمارة تسمى - لجنة ملف التراث العالمي للمشهد الثقافي للمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة – وحدد القرار الإداري مهام وصلاحيات اللجنة بالآتي:



1. التنسيق بين الجهات المختصة لحماية وترويج التراث الثقافي في الإمارة فيما يخص الملف.



2. التنسيق مع المجلس الدولي للمعالم والمواقع (الإيكوموس) واللجنة العالمية لإدارة التراث العالمي (إيكام) بشأن إدراج المشهد الثقافي للمنطقة الوسطى على لائحة التراث العالمي.



3. إعداد جدول زمني لمراحل تنفذ الملف وتحديد الموعد النهائي لتقديمه.



4. أية مهام أخرى تكلف بها اللجنة من حاكم الإمارة.

ووفقاً للقرار الإداري تُشكّل لجنة ملف التراث العالمي للمشهد الثقافي للمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة برئاسة السيد/ عيسى عباس حسين يوسف - مدير إدارة التنقيب- والمواقع الأثرية بهيئة الشارقة للآثار، وعضوية كل من :



1. محمود راشد ديماس السويدي.



2. كاميار داريوش كامياب.



3. فكتور ما نويل بيريز لوبيز.



4. ماجد فؤاد صالح – مقرراً للجنة.

وتبدأ مدة عضوية اللجنة من أول اجتماع لها وتنتهي بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.

ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لمساعدتها، كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاتها وأهدافها.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلاً فيما يخصه.