حاكم الشارقة يستقبل وفد هيئة الشارقة للمتاحف

الشارقة 24 – الشفيع عمر:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قبل ظهر اليوم الخميس، وفد من هيئة متاحف الشارقة ضم كلاً من سعادة منال عطايا مدير عام الهيئة، وأمناء ومسؤولي متاحف الشارقة وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة على جهود هيئة متاحف الشارقة في تقديم تراث وتاريخ المنطقة العربية والإسلامية بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص عبر المتاحف المتنوعة التخصصات والمتعددة التي تشرف عليها الهيئة ويبلغ عددها 16 متحفاً، مما يساهم في إنجاح مسيرة التنمية والمعرفة والتعلم والتجربة وتقديمها للأجيال الجديدة، وتعريفهم بتاريخ المنطقة والعالم.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء، الى أهمية تكثيف جهود هيئة الشارقة للمتاحف في خدمة زوار المتاحف من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات والمواطنين والمقيمين والسيّاح، مؤكداً أن جميع الإمكانيات المادية والبشرية والإعلامية والدعائية ستتوفر لهم لمزيد من التطوير وترقية ما تقدمه متاحف الشارقة.

كما حثّ سموه، كافة العاملين في مختلف إدارات متاحف الشارقة على الإبداع والابتكار في تقديم محتوى المتاحف المتنوع والثري الى أفراد الجمهور على اختلاف فئاتهم العمرية والوظيفية، والعمل على تطوير تجربة المتاحف التي تساهم في تعزيز تقديم الثقافة والتعليم عبر المعارض والبرامج التعليمية والمجتمعية.

من جانبها، قدمت سعادة منال عطايا مدير عام هيئة متاحف الشارقة الشكر والتقدير الى صاحب السمو حاكم الشارقة على إتاحة فرصة اللقاء بسموه، حيث قامت بتعريف سموه على أمناء ومشرفي ومسؤولي إدارات المتاحف في الشارقة والبالغ عددهم 16، مؤكدة استمرار جهود الهيئة في تقديم الخدمات المميزة لرواد المتاحف، وذلك ضمن أهداف ورؤية الهيئة لأن تكون منبراً ثقافياً معززاً لهوية الشارقة محلياً وعالمياً والمساهمة في تنشئة مجتمع واعٍ بأهمية المتاحف كوجهة ثقافية وتعليمية جاذبة وممتعة.

حضر اللقاء سعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام.