سلطان القاسمي يستقبل الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب المصري الشهير

الشارقة 24 – الشفيع عمر:

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الخميس، الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب المصري البريطاني الشهير وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء بضيف الإمارة، وتبادل سموه مع الدكتور مجدي يعقوب الأحاديث الودية حول العديد من الموضوعات العلمية والبحثية الطبية.

وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة على جهود الدكتور مجدي يعقوب عالمياً ومحلياً، ونجاحه كأحد أشهر جراحي القلب في العالم في تقديم صورة متميزة للطبيب العربي عالمياً عبر أبحاثه ومساهماته الطبية، وجهوده في نقل خبراته إلى وطنه وتقديم مساهماته العلمية عبر مركزه المتخصص لعمليات القلب في مدينة أسوان بجمهورية مصر العربية، مما يساهم في علاج المحتاجين بالمجان وتدريب الأطباء.

من جانبه، تقدم الدكتور مجدي يعقوب بالشكر والتقدير الى صاحب السمو حاكم الشارقة على إتاحة فرصة اللقاء بسموه، مشيداً بالنهضة العلمية والثقافية التي تشهدها إمارة الشارقة، وقدم الدكتور مجدي يعقوب دعوة لصاحب السمو حاكم الشارقة لزيارة مركز عمليات القلب في مدينة أسوان بجمهورية مصر العربية، ورحب سموه بالدعوة على أن يحدد موعدها في وقت لاحق.

بعدها قام الدكتور مجدي يعقوب بزيارة إلى المدينة الجامعية، حيث تعرف على الإمكانيات الكبيرة التي تضمها من جامعات وكليات ومعاهد علمية إلى جانب مستشفى الجامعة، ومعهد البحوث للطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة.

وتعرف د. مجدي يعقوب خلال الزيارة إلى جهود الباحثين من مختلف تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتقنية الحيوية والعلوم الصحية ضمن المجمع الطبي والصحي لجامعة الشارقة، إلى جانب المشروعات الحيوية في المجالات المتعددة والتي تركز على اكتشاف الأدوية في مجالات مكافحة أمراض السرطان والسكر وغيرها.

وأشاد د. مجدي يعقوب بالاهتمام اللامحدود لصاحب السمو حاكم الشارقة ودعم سموه لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والمعاهد المتخصصة لتطوير الأبحاث والتي تعتبر أحد أحدث طرق التعليم الحديث عالمياً.