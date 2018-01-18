"الإمارات للمزادات" تطلق مزاداً إلكترونياً على معارض سوق الحراج للسيارات

الشارقة 24:

أطلقت شركة الإمارات للمزادات، الشركة الرائدة في مجال تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط مزاداً إلكترونياً على 28 معرضاً في سوق الحراج بالشارقة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني والتطبيقات الخاصة بالشركة عبر الهواتف الذكية.

وعرضت الإمارات للمزادات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكية الحد الأدنى للمشاركة في المزاد والمواصفات الفنية للمعارض مثل المساحة والأرض والبناء المقام عليه المعرض، وقيمة التأمين وعدد المواقف والتجهيزات المختلفة، وإجمالي الإيجار السنوي مع صور للمعارض المطروحة في المزاد الإلكتروني.

وقال عمر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات: "إننا وبالتعاون مع شركة "الشارقة لإدارة الأصول" أطلقنا مزاداً إلكترونياً على 28 معرضاً في سوق الحراج في إمارة الشارقة، وذلك بعد النجاح الكبير للمزاد العلني الذي أُقيم في ديسمبر 2017 وحقق إيرادات مالية بقيمة 3 ملايين و825 ألف درهم، وتم تأجير 12 معرضاً في السوق، ونتوقع أن يحقق المزاد الإلكتروني الذي يستمر حتى 28 يناير الجاري نجاحاً كبيراً لما لموقع سوق الحراج من أهمية باعتباره أكبر سوق لتجارة السيارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ونطراً لما يُقدّمه من خدمات رائدة ومزايا وتسهيلات متنوعة وإجراءات ميسرة وبيئة جاذبة لأصحاب معارض السيارات وللزبائن على حد سواء".

وتوقع المناعي أن يحقق المزاد الإلكتروني أرقاماً جيده خاصةً أن هناك اهتمام كبير من شريحة واسعة من المستثمرين بسوق الحراج، لما يحققه من عوائد استثمارية عالية ومجزية لهم حيث بدأت المزايدة على المعارض منذ الساعات الأولى لطرح هذه المعارض على الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية للإمارات للمزادات، وهو ما يعتبر بمثابة مؤشر واضح على أهمية السوق ومكانته ودوره الحيوي في قطاع تجارة السيارات في الدولة والمنطقة.