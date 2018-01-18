بلحيف النعيمي يتفقد مشروع تطوير طريق مليحة

الشارقة 24:

اطلع معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، خلال الجولة الميدانية التي رافقه فيها سعادة المهندس حسن جمعة المنصوري وكيل الوزارة وعدد من المهندسين، على أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة استكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وربطها بالمرحلة الأولى، الذي باشرت الوزارة تنفيذه، مؤخراً، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني من 2019، حيث يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، ومساراً ضرورياً لمختلف وسائل النقل في الساحل الشرقي، وسيسهم عند إنجازه في تعزيز إمكانية تنقل المركبات الخفيفة والشاحنات بشكل أكثر انسيابية، ويقلل من أزمنة الرحلات المستغرقة حالياً، وتالياً يقلل كلفة الرحلات المقطوعة من السـاحل الشـرقي للدولة وإليه.

كما استمع معاليه خلال الجولة على شرح مفصل يتعلق بالتقنيات الحديثة والمبتكرة التي تم استخدامها واتباعها بالمشروع للتقليل من مدة التنفيذ ورفع معدل جودته.



وأكد معالي الوزير إلى أن الطريق الذي سوف يستوعب 2500 مركبة في الساعة لكل اتجاه، سوف يخدم الحركة المرورية بالمنطقة للعشرين عام المقبلة، مع الأخذ بالحسبان عند تصميم الطريق نسبة نمو الكثافة المرورية على الطريق والتي تقدر بـ 3.5% سنوياً.

وذكر معاليه إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية قامت بعمل دراسة مرورية قبل تنفيذ المشروع تبين خلالها أن عدد المركبات التي تستخدم الطريق الحالي (داخل المدينة) تبلغ 1400 مركبة في الساعة لكل اتجاه، مقسمة كالتالي 80% مركبات صغيرة، و8% شاحنات إضافة إلى 12 للباصات وباقي المركبات، وهو الأمر الذي اخذته الوزارة بالحسبان عند التصميم واعتماد عدد الحارات المرورية والمواد المستخدمة.

كما أشار معالي وزير تطوير البنية التحتية إلى أنه وبإنجاز الطريق سيتم نقل الحركة المرورية من داخل مدينة خورفكان إلى الخارج، الأمر الذي سيساهم في تحقيق انسيابية الحركة المرورية على الطريق الجديد، وتخفيف الازدحام داخل المدينة.

ولفت معالي الوزير إلى أن أهمية المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 150 مليون درهم، وبطول 5.4 كم، تتمثل في تدعيم شبكة الطرق الاتحادية بالإمارات الشمالية، بربط طريق دبا - خورفكان - كلباء E99، بطريق الشيخ خليفة بالفجيرة E84، ومن ثم بالمنطقة الوسطى، عبر الربط مع طريق الشارقة - مليحةE102، حيث سيؤمن المشروع طريقاً دائرياً حول مدينة خورفكان، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري داخل المدينة، وبذلك سـتكتمل استـمرارية الطـريق الاتحادي E99، كما سيربط الطريق الجديد مع (طريق دفتا - شيص) الذي تنفذه حكومة الشارقة، ويعدّ امتداداً للمراحل المنفذة سابقاً.

ولفت وزير تطوير البنية التحتية، إلى أنه تم تنفيذ مرحلتين سابقتين للمشروع، الأولى شمالاً من دوار الزبارة لغاية منطقة الحراي، بطول 5.1 كم، والثانية جنوباً، من دوار الميناء البحري (الجرادية) بطول 1.5 كم، ويعدّ المشروع الحالي، هو المرحلة الثالثة المكملة للطريق الدائري، بطول 5.4 كم.



وأشار إلى أن الطريق يتكون من طريق مزدوج، من مسربين في كل اتجاه، لافتاً إلى أن السرعة التصميمية للطريق 100 كم/ ساعة، والسرعة المثبتة 80 كم/ ساعة، وزوّد الطريق بعبّارات مائية لصرف مياه الأمطار لحمايته والمنطقة المحيطة من الفيضانات الموسمية.



كما أكد معاليه خلال الجولة التفقدية على ضرورة تنفيذ المشاريع الحيوية بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وامتدادها الاجتماعي، بهدف توفير مقومات العيش الكريم والحياة الحضارية للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن.

لافتاً إلى أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذها المشاريع المختلفة إلى تحقيق مكانة مرموقة لدولة الإمارات دولياً، لما لها من دور في دعم مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمية، وكذلك تحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الأمر الذي يصب في دعم رؤية الامارات 2021 والأجندة الوطنية للدولة.



وذكر معاليه إلى أن منظومة الطرق الاتحادية التي نفذتها وزارة تطوير البنية التحتية باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة الاتحادية، وبالشراكة مع مختلف شركائها الاستراتيجيين في الحكومات المحلية، دعمت مكانة الدولة في مجال جودة الطرق، ما أهلها للحصول على المركز الأول عالمياً بجودة الطرق لخمس سنوات متتالية.