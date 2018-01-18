فروع نادي سيدات الشارقة تعزز المهارات الإدارية والقيادية للموظفات

الشارقة 24:

احتفلت فروع نادي سيدات الشارقة، اليوم الخميس، بتخريج مجموعة من موظفاته المنتسبات إلى برنامج "المهارات المتكاملة لتميز الأداء القيادي" المقدم من شركة "The Tele Services"، الذي انعقد خلال الفترة من نوفمبر 2016، وحتى مايو 2017، بمشاركة 22 موظفة من قيادات الصف الثاني من موظفات فروع النادي العشرة، والذي هدف إلى تعزيز المهارات الإدارية والقيادية لدى الكوادر الوظيفية المنتسبة للنادي.

حضر الحفل الذي أقيم في قاعة كنوز بنادي سيدات الشارقة كلاً من سعادة خولة السركال مدير عام نادي سيدات الشارقة، وآمنة الشناصي مدير إدارة فروع نادي سيدات الشارقة، ورؤساء الأقسام، ومديرات وموظفات فروع النادي العشرة.

وتم تنفيذ البرنامج التدريبي الذي شهد تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركات، على ثلاث مراحل هي مرحلة التقييم التي تم فيها رصد الاحتياجات التدريبية، وتحديد مستوى المشاركات، ومرحلة تنفيذ البرامج التدريبية المعرفية، والتي سعت إلى مد المشاركات بالمهارات الإشرافية والقيادية، وأخيراً مرحلة التوجيه على رأس العمل.

وبهذا الصدد قالت آمنة الشناصي مدير إدارة نادي سيدات الشارقة: "نشهد اليوم تخريج كوكبة نيرة من موظفات فروع نادي سيدات الشارقة المشاركات في برنامج المهارات المتكاملة لتميز الأداء القيادي، الذي سعينا من خلاله إلى تزويد موظفاتنا بالمهارات المتقدمة المتصلة بقيادة التميز، واطلاعهن على تقنيات الإدارة الحديثة، حيث انخرطت المشاركات في برنامج تدريبي تم إعداده وتصميمه بعناية فائقة، لضمان تناسبه مع حجم التطورات المتسارعة التي يشهدها علم الإدارة، وانسجامه مع أحدث معايير التطوير والتقييم التي توصل إليها العالم".

وأضافت مريم عبد الله رئيس قسم الموارد البشرية والمالية بإدارة الفروع: "تأتي مشاركتنا لهذا البرنامج تنفيذاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة نادي سيدات الشارقة، المطالبة بتوفير كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز وتنمية المهارات الإدارية والإشرافية لموظفات النادي، وتحفيزهن على تقديم مزيد من الإبداع الوظيفي، الأمر الذي يسهم في تعزيز مكانة النادي وعكس صورة أكثر إشراقاً له، والترويج للبرامج الترفيهية المتكاملة التي يطرحها لعضويته بأساليب أكثر احترافيةً".



وأضافت الأستاذة أسماء النقبي مدير نادي سيدات خورفكان: "يهدف البرنامج إلى تحقيق القيم الخاصة بتميز الأداء القيادي والوظيفي، والمتمثلة في المهارات ذات الصلة بالإشراف وقيادة فريق العمل، وتضمن البرنامج مجموعة متكاملة من الأنشطة التي صممت وفق رؤية شاملة سعت إلى تحقيق مكانة متميزة من التفوق والاحترافية في الأداء الوظيفي والإشرافي، والارتقاء بأدوات ووسائل إسعاد الموظفات، وضمان مواكبتهن لمستجدات علم الإدارة الحديث، فضلاً عن النجاح في بناء فريق عمل فعال مؤمن بقيم الابتكار الإبداع".



تضمن برنامج "المهارات المتكاملة لتميز الأداء القيادي"، سلسلة من الدورات التدريبية من بينها دورة "المهارات الأساسية للإشراف وقيادة فريق العمل"، وهو برنامج تطويري سعى إلى إكساب المشاركات المهارات الأساسية التي تساعد في إتقان مهام الإشراف وقيادة فريق العمل، وتحقيق تقنيات الفاعلية والتميز، ودورة "مهارات القيادة الفعالة" التي هدفت إلى تعريف المشاركات بمفهوم القيادة الحديثة، وإكسابهن مهارات قيادة التميز.



ودورة "المهارات المتكاملة للإدارة الاستراتيجية" هو برنامج تطويري أتاح للمشاركات فرصة التعرف على أهم وأحدث الأساليب المستخدمة في صياغة وبناء الخطط الاستراتيجية، وفق المنهجيات الشاملة والتطبيق المباشر وإدارة الأداء، وتم خلال هذه الدورة تسليط الضوء على مفهوم التخطيط الاستراتيجي، ودوره في تسهيل وانسيابية الوصول إلى الأهداف والغايات عبر أساليب أكثر منهجيةً.



ودورة "الإدارة الحديثة" التي سعت إلى تعريف المشاركات بالبرامج والمهارات الأساسية والمتقدمة في الإدارة الحديثة، وفق المنهجيات الشاملة والتطبيق المباشر وإدارة الأداء، ودورة الابتكار التي سلطت الضوء على مفهوم الإدارة الحديثة، وأهمية الالتزام بموجهات الإدارة الحديثة، وتعزيز وعي المشاركات بأهمية الإدارة الحديثة ودورها تطوير العمل، وتحقيق الأهداف المرجوة.