بلدية البطائح تنظم برنامج "التطوير الإداري" لموظفيها

الشارقة 24:

أعلن سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح عن برنامج التطوير الإداري و المهني لموظفي بلدية البطائح، عبر عدد من الأهداف الاستراتيجية للمنظومة الإدارية لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيم المهنية وعلاقات العمل بين الموظفين، سعياً للارتقاء بالجانب الاجتماعي و تعزيز القيم المهنية والتواصل في بيئة العمل عبر تطبيق الأسس والمعايير المهنية في بيئة العمل، ومبادئ التعامل مع الزملاء، وما تفرضه شروط ومتطلبات العمل الحكومي من واجبات وأساسيات للتعامل مع الموظفين بينهم وبين بعض، وطرق تطوير السلوك الإيجابي باستخدام مفاهيم حديثة في العمل الحكومي تشمل الابتكار واستشراف المستقبل والتكامل في العمل الحكومي، مستهدفين أن يأتي أداء الموظف في إطار منظومة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي لتضبط حركة وإيقاع أداء العمل، وبما ينعكس إيجاباً على تطوير وتحسين بيئة العمل.

وقال الطنيجي: "إننا نتطلع من خلال هذا البرنامج إلى خلق تنمية وثقافة مؤسسية للموظف تدعم القــيم المهنية وتنمي فيه روح المسؤولية، والتمسك بالأخلاق الحميدة في التعامل مع مرؤوسيه وزملائه في العمل عبر أفضل الممارسات الوظيفية والأداء الوظيفي الذي يلبي تطلعات الإدارة نحو التطوير وتفعيل الأهداف الاستراتيجية لخطة عمل بلدية البطائح خلال عام 2018، لتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المجتمع ورضا وسعادة المتعاملين".

وأضاف الطنيجي: " أن المحاضر الإماراتي سيف المطوع سوف يلقي الضوء خلال هذه الدورة على كل هذه الجوانب، وسوف يستمر البرنامج شهر ثم بعد ذلك ننتقل إلى ورش العمل التطبيقية وإلى جلسات العصف الذهني بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة، التي نتقدم إليها بخالص الشكر والتقدير لما تقوم فيه من جهود كبيرة لخدمة إمارة الشارقة".