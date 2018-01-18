دائرة الموارد البشرية تكرم كهرباء الشارقة

الشارقة 24:

كرمت دائرة الموارد البشرية، هيئة كهرباء ومياه الشارقة، كأحد الشركاء الاستراتيجيين المتميزين في تنفيذ سياسة متخصصة في مجال التدريب وإعداد الكوادر القيادية والتوطين، حيث نفذت الهيئة خلال عام 2017 أكثر من 40 برنامجاً تدريباً، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الموظفين في الدورات التدريبية التي نظمتها دائرة الموارد البشرية، كما نفذت الهيئة برنامج للتوظيف، وفقاً لمتطلبات واحتياجات العمل ونظمت برامج تدريبية متخصصة نظرية وميدانية لطلاب وطالبات المدارس والجامعات لتوفير التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة تحرص على تطوير المهارات وتنمية القدرات وإعداد الكوادر الوظيفية القيادية في كافة التخصصات، وتعمل على الاستمرار في تنفيذ وتخطيط والمشاركة في البرامج التدريبية الهادفة.

وأشاد بجهود دائرة الموارد البشرية في متابعة تأهيل وإعداد موظفي الجهات الحكومية بإمارة الشارقة في كافة المجالات، مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها هذه الجهات وإبراز جهودها للمجتمع، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الهيئة ودائرة الموارد البشرية في تنمية المهارات وتوفير الكوادر المتخصصة.

وعبر عن اعتزازه بهذا التكريم الذي يأتي تأكيداً لجهود الهيئة ودورها المتميز واستراتيجيتها المتميزة في الاهتمام بالكوادر البشرية، من خلال برامج علمية متخصصة والشراكة والتعاون المتميز بين كافة الجهات الحكومية في الإمارة.

وأكد على أهمية تطوير القدرات الفنية للكوادر البشرية خاصة الوطنية، موضحاً أن هذا التطوير يعد واحداً من البنود المهمة في تحقيق التنمية البشرية التي تنشدها الهيئة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالعمل على تطوير الكوادر البشرية، حتى تكون قادرة على مواكبة التطوير والتحول الذكي في تقديم الخدمات.

وأضاف أن الهيئة وفرت قائمة واسعة من البرامج والدورات التدريبية الخارجية والداخلية للمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات، بالتعاون مع كبريات الشركات والهيئات ومراكز الأبحاث العالمية والمحلية ونخبة من الاساتذة المؤهلين والقادرين على نقل الخبرات التي يحتاجها العمل الهندسي الميداني والمكتبي على حد سواء وأن هذه البرامج مستمرة طوال العام بأكاديمية سيوا التي دشنتها الهيئة خلال العام الماضي أو ايفاد المهندسين والفنيين للتدريب خارج الدولة.

تسلم درع التكريم من دائرة الموارد البشرية عمر محمد موسى مدير مكتب رئيس الهيئة، في الحفل الذي نظمته الدائرة، وحضره عدد كبير من قيادات وممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة.