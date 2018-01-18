"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تدشن مسجد خباب بن المنذر

الشارقة 24:

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد خباب بن المنذر بمنطقة النوف 1، ويقع بالقرب من مجلس ضاحية مويلح، حيث يستوعب المسجد ما يقارب 195 مصلٍ ومصلية، وذلك ضمن خطتها السنوية للعام الجاري، وتماشياً مع الكثافة السكانية التي تشهدها المنطقة حيث تزداد أعداد المساجد بالتزامن مع التطور العمراني في كافة الضواحي بالإمارة.



بني المسجد على نفقة إحدى فاعلات الخير بالإمارة على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1650 متر مربع تضم المصلى والمرافق الملحقة به، حيث تبلغ مساحة مصلى الرجال 115 متر مربع ويتسع لـ 145 مصلٍ، بينما تبلغ مساحة مصلى النساء 40 متر مربع، ويتسع لـ 50 مصلية، وتتوزع مساحة الأرض الباقية على المرافق الخدمية للمسجد من الميضأة ودورات المياه ومسكن للإمام.



وقد شيد مسجد خباب بن المنذر وفق الطراز المعماري المحلي الحديث، حيث تتميز جدرانه الداخلية والخارجية بالبساطة مع نقوشٍ إسلاميةٍ تزين نوافذ المسجد، كما صمم بأربع قبابٍ تعلوه ومنارةٍ واحدةٍ بارتفاع 16 متر.

وقال سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية، إن المسجد يضاف إلى منارات الشارقة العامرة التي تدشنها الدائرة في كافة ضواحي الإمارة؛ لتيسير إقامة الشعائر بكل سهولة، ويسهم في ترسيخ وتعزيز أواصر التواصل والترابط المجتمعي بينهم لما له من روحانية.