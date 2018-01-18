"شؤون الضواحي" بالشارقة تستقبل وفداً من "الأوقاف وشؤون القصر"

الشارقة 24:

استقبلت دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة وفداً من مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، بهدف الاطلاع على تجربة الدائرة في مجال متابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين في إمارة الشارقة، وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التواصل بين المؤسسات وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المشتركة بين الجانبين.

حضر اللقاء من دائرة شؤون الضواحي والقرى إسماعيل أحمد الزرعوني مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة، وسيف روباري، وعمر الكندي، وعمر داود، ومثل وفد مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي كل من فهد محمد البناي مدير إدارة تنمية الوقف بالإنابة، ونعيمة طناف، وسمية المفتول.

وقدمت الدائرة عرضاً حول دورها في متابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين في إمارة الشارقة والتي تتضمن خدمات تنظيم العزاء من ترتيب المكان المناسب للعزاء وخدمة المعزين وتوفير اللوحات الإرشادية بجانب خدمة استقبال طلبات معالجة وتسوية سداد الديون للمواطنين المتوفين المعسرين، كما اطلع الوفد خلال جولة تعريفية على مرافق مجلس ضاحية واسط إحدى المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى.