مجلس الشارقة للشباب يعقد جلسة عصف ذهني لشباب الإمارة

الشارقة 24 – وام:

نظم مجلس الشارقة للشباب، الأربعاء، جلسة عصف ذهني لشباب إمارة الشارقة شارك فيها أكثر من 100 شاب وشابة بالتعاون مع سجايا فتيات الشارقة ومراكز الناشئة وجامعة الشارقة بهدف دعم العمل الشبابي للمجالس الشبابية ومن خلال التفاعل مع الفئات الشبابية كافة من الفئة العمرية بين 15 و30 سنة.

وتضمنت محاور جلسات العصف الذهني التي نظمها المجلس أهم التحديات التي تواجه الشباب ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين كالجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية في إمارة الشارقة وبحث سبل تعزيز التعاون بينها.

وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً ناقش فيه الشباب حزمة من التحديات والقضايا ذات الصلة بالشباب منها دورهم في تعزيز نهج الثقافة والمعرفة والعلوم والأدب والفنون الذي تتبناه إمارة الشارقة ومساهمتهم في إجراء الدراسات الداعمة لرؤية الإمارة والسعي في إنجاح الجهود المبذولة على صعيد التأهيل الأكاديمي والمهني والتدريب الميداني حيث استطاع الشباب من خلال الجلسة الخروج بمجموعة من الأفكار والمقترحات لتنفيذ مجموعة من المبادرات المميزة في عام 2018 تضمن استغلال الطاقات الكامنة والتي تخدم شباب إمارة الشارقة.

وقالت ندى عبدالله الطريفي رئيس مجلس الشارقة للشباب "نحن على ثقة بأن شباب الشارقة المثقف قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية ولا يكتمل عمل مجلس الشارقة للشباب إلا بمشاركة الشباب أنفسهم حيث أن كلّ شباب إمارة الشارقة هم أعضاء في مجلس الشارقة للشباب وبهم يصل المجلس لأن يكون أفضل نموذج في العمل الشبابي المشترك".

وأعرب عمار الحريمل الشامسي عضو مجلس الشارقة للشباب عن فخره بشباب الشارقة قائلاً "أفكار الشباب رائعة وحلولهم استثنائية ومبتكرة الشارقة تتميز بطاقات شبابية وعقول شغوفة متعطشة لخدمة هذا الوطن العظيم ونحن سعداء بشباب الشارقة وبهم نفخر ومعهم سنحقق الأهداف".