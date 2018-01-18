"البلديات والزراعة" تسعى إلى تحقيق التنمية الزراعية بالشارقة

الشارقة 24:

باشرت دائرة شؤون البلديات والزراعة بحكومة الشارقة زياراتها لعدد من المزارع من منطلق رؤيتها لتطوير البيئة الزراعية وخلق مناخ يتيح مساهمة المزارع في الإنتاج الزراعي.

وفي هذا الإطار قام قسم الشؤون الزراعية بدائرة شؤون البلديات والزراعة يرافقه فريق من خبراء المركز الدولي للزراعة الملحية بزيارة بعض مزارع المواطنين في منطقة الزبير والوقوف على فاعليتها.

حيث قام الخبراء بأخذ عينات من المياه والتربة لتحليلها تمهيدا لزراعتها بالمحاصيل التي تتحمل الملوحة والظروف المناخية السائدة بالإمارة.

وأكد سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة سعي الدائرة نحو الاهتمام بالزراعة والمزارعين وصولا إلى تحقيق التنمية الزراعية في الإمارة والمساهمة في الأمن الغذائي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.