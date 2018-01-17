1.7 مليون زهرة في مشتل بلدية خورفكان خلال 2017

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشفت المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان عن إنجازات البلدية ممثلة في قسم الزراعة والحدائق، خلال العام المنصرم 2017.

وقالت القاضي في تصريحات لـ "الشارقة 24" إن العام الماضي كان حافلاً بالمنجزات والمشروعات الجديدة التي نفّذها قسم الزراعة والحدائق العامّة، بالتعاون مع الأقسام الخارجية لبلدية خورفكان.

وأشارت أن البلدية حريصة انطلاقاً من النهج الراسخ لديها وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، على زيادة المسطحات الخضراء التي تضفي منظراً جمالياً وحضارياً على المدينة، وتعزز الاستدامة.

وأوضحت أن مجمل المساحات المزروعة في عام 2017، في المناطق التابعة للبلدية، بلغ نحو 115412 متراً مربعاً، شملت مشروع زراعة ثلاثة حدائق جديدة بعدد من أحياء خورفكان، بمساحة كلية بلغت 5710 متر مربع، وإعادة زراعة جزء من حديقة عائشة داوود بمساحة تبلغ 7000 متر مربع.

وأضافت: كما تمت زراعة جزء من طريق شيص الواصل إلى طريق خورفكان - الشارقة، بعدد 600 شجرة سدر، وزراعة مدرجات جبل شيص بأشجار السدر بمساحة تبلغ 9180 متر مربع، وجبل حول البحيرات الجديدة بمساحة تبلغ 47600 متر مربع بعدد 1393 سدر و1723 شجرة دباي، بالإضافة إلى تجهيز حفر أشجار السدر وشبكات الري بجبال وادي شي.

ونوهت إلى إعادة تصميم ميدان الأنجاد وزراعته بالعشب الأخضر والزهور الموسمية بألوان علم الإمارات، علاوة على توريد وزراعة 250 ألف شتلة من أزهار البتونيا في ميادين الإنجاد والمديفي والشرق والأوشانيك والجامعة وشارع الشيخ خالد القاسمي، وميدان كراج البلدية وميدان طريق الشاحنات باتجاه الميناء.

وفي حدائق الأحياء والملاعب، عمل قسم الزراعة والحدائق العامّة على تجهيز الأرض وتركيب شبكات ري في حدائق حياوة الأولى وحطين واليرموك، وزراعة حديقة اللؤلؤية غرب، وتنفيذ شبكة ري لملعب كرة القدم في حديقة حياوة الثانية، والصيانة الدورية لألعاب الأطفال في الحدائق والشاطئ العام، بالإضافة إلى صيانة ملاعب كرة القدم بحدائق اللؤلؤية والزبارة والقادسية لاستقبال الدورة الرمضانية.

مشتل البلدية:

وقالت القاضي انه تم تعزيز رصيد مشتل البلدية بنحو مليون و700 ألف نبتة تنتج أزهاراً موسميةً متنوعةً، مثل زينيا وبورتيلاكا وبتونيا وماري قولد ومغطيات التربة، كما قدم المشتل خلال عام 2017 نحو 841 خدمة زراعية للأفراد والدوائر الحكومية والمدارس.

وشارك قسم الزراعة والحدائق العامّة في أنشطة كثيرة في سنة 2017م، منها الورش الزراعية، بالتعاون مع المدارس ورياض الأطفال، وتهدف إلى نشر المعرفة بالأساليب الزراعية الحديثة وطرائق الزراعة الأساسية، والاحتفال بأسبوع التشجير الـ 37، بافتتاح حديقة حياوة الأولى واليرموك وحطين وزراعة العشب الأخضر وتجهيز منطقة ألعاب الأطفال، وتنظيم ورشة عمل لكيفية الزراعة الزجاجية وأهميتها وبعض الفعاليات بحديقة المطلاع العامة.

كما نظّم القسم أنشطة أخرى، منها ورشة عن مشروع الشجرة المستدامة "شجرة الغاف" والسدر ومعظم النباتات والأشجار من البيئة المحلية، والمشاركة بتنفيذ ورشة مزرعتي الصغيرة لأطفال مركز خورفكان، ويوم السعادة العالمي بتوزيع الشتلات الزراعية على مرتادي الكورنيش، علاوةً على توزيع الأعلام على زوّار الحدائق العامّة في يوم العلم، وتنظيم أنشطة مصاحبة لفعاليات اليوم الوطني 46 لدولة الإمارات في حديقة المطلاع العامة، واستضافت حديقتا المطلاع العامّة وعائشة داوود 49 رحلةً ومعسكراً ونشاطاً.