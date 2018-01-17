"التسجيل العقاري" بالشارقة توقع وثيقة الالتزام بمراعاة السن

الشارقة 24 – وام:



قام سعادة عبد العزيز راشد آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بالتوقيع على وثيقة الالتزام بمراعاة السن، إحدى مبادرات الخطة الاستراتيجية لبرنامج الشارقة مدينة مراعية للسن.



وأشاد آل صالح بمبادرة وثيقة مراعاة السن التي تعبر عن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لجعل الإمارة بيئة مثلى مراعية للسن يحظى القاطنون فيها بأفضل الخدمات والبرامج والبنية التحتية التي تحقق رفاهيتهم وصولاً بهم لشيخوخة آمنة وسعيدة.



وثمن جهود الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم رئيس اللجنة العليا لمتابعة عضوية المدن المراعية للسن في إمارة الشارقة في دعم عضوية الشارقة في الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن.



وأكد سعادة عبد العزيز آل صالح، حرص الدائرة على دعم جهود اللجنة في تطبيق المعايير المطلوبة وتوفير الخدمات التي تذلل العقبات على كبار السن وبث الوعي بين الموظفين بمعايير الوثيقة.