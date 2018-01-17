مطار الشارقة الدولي يفتتح السوق الحرة بحلته الجديدة

الشارقة 24:



افتتح مطار الشارقة الدولي أمس الثلاثاء، سوق "حرة مطار الشارقة" وذلك بعد الانتهاء من تحديثه، والتي أصبحت تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1800 متر مربع، وتمكنت من استقطاب مجموعة من العلامات التجارية العالمية الجديدة للمتاجر الموجودة في السوق، والتي يصل عددها إلى تسعة متاجر تضم أرقى العلامات العالمية.



ويأتي مشروع تحديث السوق الحرة، في إطار سعي هيئة مطار الشارقة الدولي إلى تنويع الخدمات والمنتجات المقدمة في المطار، وتوفير احتياجات المسافرين والمتعاملين من المنتجات الفاخرة، والسلع الراقية، والهدايا التذكارية المتنوعة، المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.



وحضر الافتتاح سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في الشارقة، وسعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من المدراء العاملين في المطار.



من ناحيته قال سعادة علي سالم المدفع: "نسعى إلى إسعاد المسافرين والمتعاملين، وتقديم تجربة سفر مميزة لهم عبر مطار الشارقة الدولي، ويأتي تجديد مرافق وأقسام السوق الحرة ضمن التزامنا المستمر بالابتكار والتفرد عبر الشراكات المميزة مع أكبر شركات التجزئة للعلامات التجارية الفخمة في الأسواق الحرة عالمياً، لتمكين المسافرين من اقتناء أحدث منتجات العلامات التجارية الرائدة في العالم".



وأضاف المدفع: "يؤكد هذا التجديد على حرصنا المستمر لتوفير أفضل الخدمات وأرقى متاجر التسوّق العالمية والمرافق ذات الجودة العالية للمسافرين، وفي نفس الوقت تمكين شركائنا في المتاجر المندرجة تحت مظلة السوق الحرة من الاستفادة من فرص النمو المتواصل في أعداد المسافرين والمتعاملين، ومواكبة توسع عمليات المطار خلال الفترة المقبلة".



من جانبه، قال أندريا بيلارديني، الرئيس التنفيذي لـ "ديوفري" في آسيا والشرق الأوسط وأستراليا: "يعد استكمال متجرنا الجديد في مطار الشارقة الدولي خطوة مهمة أخرى في رحلتنا لتعزيز التميز في مجال تجارة التجزئة وخدمة المتعاملين. ومع إدخال العديد من العلامات التجارية الجديدة وإضافة مساحة تخزين جديدة، ستتخذ تجربة التسوق في المطار مستوى آخر، يدعمه استثمار كبير في تدريب موظفينا للتأكيد على تفانينا لخدمة المتعاملين".



وأضاف بيلارديني: "نود أن نقدم خالص شكرنا إلى شركائنا في مطار الشارقة الدولي الذين نتمتع معهم بعلاقات متميزة، ونحن قادرون على العمل معاً بشكل وثيق جداً ودعمهم في التزامهم بتحسين تجربة المسافرين في كل مرحلة من مراحل رحلتهم".



ويمكن للمسافرين عبر مطار الشارقة الدولي التسوق في السوق الحرة عند الوصول والمغادرة. وتتسم متاجر السوق الحرة الموجودة في مباني المطار بتوفير مجموعة من العلامات التجارية العالمية وبأسعار تنافسية، فضلاً عن التمتع بتسوق من طراز عالمي، حيث تطرح السوق الحرة عروضاً ترويجية وسحوبات على جوائز قيمة.



وإلى جانب منطقة التسوق الخاصة "روح العربية"، التي توفر للمتعاملين تشكيلة واسعة من المنتجات والسلع المحلية، وتتضمن أقسام السوق الحرة علامات تجارية عالمية في مجال العطور والساعات والنظارات والمجوهرات، من بينها جورجيو أرماني، وتوم فورد، وديور، وسواتش، وباندورا، إضافة إلى عدد من العلامات التجارية المدرجة تحت علامة "ريفولي".



واشتملت عمليات التطوير في خدمات السوق الحرة، إطلاق خدمة "الشراء عند المغادرة الاستلام عند الوصول إلى وجهتك"، بهدف التسهيل على المسافرين والمتعاملين وتقليل وقت التسوق أثناء تواجدهم في المطار. وسيتم منح المتعاملين خصماً بنسبة 10% على هذه الخدمة الجديدة، فيما من المتوقع قريباً افتتاح متجر "هادسون" الجديد، لزيادة الخيارات المتاحة أمام مستخدمي المطار.



وكان قد سبق حفل افتتاح السوق الحرة، إجتماع مجلس إدارة شركة ديوفري لبحث خطط العمل المقبلة، بحضور سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي ورئيس مجلس الإدارة والأعضاء سعادة الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي والسيد دونالد ديسوزا المدير التجاري في هيئة مطار الشارقة الدولي وجوليان دياز، الرئيس التنفيذي للسوق الحرة، ولويس مارين، الرئيس التنفيذي للعمليات في السوق، وفيلكس بيرنير، المدير العام للسوق الحرة، وأيان فوريست، المدير العام، وأندريا بيلارديني، الرئيس التنفيذي للعمليات.



وتضمن الاجتماع استعراض أهم نتائج وإنجازات العام الماضي، على مستوى أعداد المسافرين، ومبيعات السوق الحرة، والأهداف التي يتطلع السوق للوصول إليها في 2018، كما تم تناول المخطط الجديد للسوق الحرة، ومواقع متاجر العلامات التجارية الجديدة التي تم افتتاحها، إلى جانب توقعات حركة المبيعات في العام الجاري.



وتدير شركة "ديوفري" العالمية السوق الحرة في مطار الشارقة الدولي، و تلتزم بتقديم المنتجات وفق أعلى معايير الجودة، وتضم مجموعة من الموظفين الأكفـاء وتتميـز بتوفيـر تجربة تسـوق ممتعة. وتركـز الشركة على منح المسـافرين أفضـل تجربـة تسوق حرة بقدر الإمكان.



وفي ظل النمو الذي يشهده مطار الشارقة الدولي من خلال حركة المسافرين والمتعاملين، تركز "دوفري" على تطويـر المتاجر لتلبيـة احتياجات ومتطلبـات المسافرين من مختلف الجنسـيات. وحاليـاً تدير الشركة 2200 متجر فـي المطارات، والسفن السـياحية، والموانئ البحريـة، وغيرهـا مـن الوجهات السـياحية حـول العالـم.