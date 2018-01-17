فيصل بن حميد القاسمي: نتمنى التميز لطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

أعرب الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، عن سعادته بارتقاء طواف الشارقة الدولي وتطوره من درجة إلى أعلى، حيث وصل الآن إلى درجة 2.1.

وأضاف الشيخ فيصل بن حميد أن ثقة الاتحاد الدولي للدراجات في التنظيم وفي قوة المنافسة من أهم النقاط التي منحت إمارة الشارقة هذا التميز، متمنياً استمرار هذا التقدم إلى الأمام، ونرى طواف الشارقة من ضمن الطوافات الكبرى على مستوى العالم.

وأكد رئيس الاتحاد العربي للدراجات أن طواف الشارقة يشهد مشاركة واسعة من قبل أهم وأكبر الدراجين المحترفين على مستوى العالم تجعل من الطواف واحداً من أهم المناسبات المهمة في رياضة الدراجات، خاصة وأن الشارقة رصدت له كل الإمكانات المطلوبة لنجاحه، مشيداً بجهد اللجنة المنظمة للطواف، ومتمنياً النجاح للحدث وتوفيق الدارجين الإماراتيين المشاركين في الطواف.