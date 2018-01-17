طارق علاي: سعداء بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الرياضي العالمي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أشار سعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن المكتب يتشرف في دعم طواف الشارقة الدولي للدراجات فالهوائية في نسخته السادسة، مؤكداً على أن طواف الشارقة خلال السنوات الماضية حقق نجاحات دولية كبيرة.

وأضاف علاي خلال تصريحات خاصة للشارقة 24 حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على التعاون مع مختلف مؤسسات ودوائر إمارة الشارقة ودعم فعالياتها لترسيخ مكانة الإمارة على الخريطة العالمية.

وقال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة نتمنى التوفيق لمجلس الشارقة الرياضي في تنظيم هذا الحدث الهام الذي يعتبر أحد أهم الفعاليات التي تروج للإمارة الباسمة وتعمل على التعريف بها من خلال مشهد يومي على مدار 4 أيام و4 مراحل في مدينة الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى.

ودعا علاي مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية للعمل مع المكتب الإعلامي بيد واحدة في توفير التغطية الإعلامية اللازمة لمجريات طواف الشارقة الدولي للدراجات وتفعيل دور الإعلام في تعزيز الوعي بأهمية رياضة الدراجات وعوائدها المختلفة.