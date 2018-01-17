"مدينتي" برنامج تلفزيوني يسلط الضوء على جهود بلدية الشارقة ويعرف بخدماتها

الشارقة 24:

بدأ تلفزيون الشارقة في بث أولى حلقات البرنامج الأسبوعي "مدينتي" الذي تنتجه بلدية مدينة الشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام، ليسلط الضوء على أبرز الجهود التي تبذلها البلدية في خدمة مجتمع إمارة الشارقة، ويعرف الجمهور بالخدمات المتنوعة التي تقدمها البلدية في مختلف مجالات العمل البلدي.

وقال سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، إن البلدية تسعى إلى توصيل رسالتها الإعلامية إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع من خلال استغلال جميع قنوات التواصل المتاحة سواء التقليدية أو الإلكترونية، وتطويعها لخدمة أهدافها الاستراتيجية، وتثقيف الجمهور وتعريفه بأهم خدمات البلدية وإنجازاتها المحققة بفضل التوجيهات المستمرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.



وأكد أن برنامج مدينتي الذي يذاع أسبوعيًا منذ بداية العام الجاري هو نتاج علاقات متينة وممتدة بين البلدية ومؤسسة الشارقة للإعلام، ويأتي تتويجاً لشراكة استراتيجية قائمة على التعاون المثمر والبناء والتنسيق الدائم مع هذه المؤسسة الغراء التي تعد مكوناً رئيسياً ضمن منظومة الاتصال والاعلام في الإمارة، وداعماً لخطاها التطويرية ومنجزاتها الحضارية.



وأفاد علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي ورئيس فريق عمل البرنامج أن الحلقة الأولى من البرنامج تضمنت نبذة عامة عن البلدية وتاريخ نشأتها وتطورها وأهم الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى لقاء مع مدير عام البلدية تحدث فيه عن إنجازات الشارقة ودور البلدية في خدمة الإمارة، بينما تناولت الحلقة الثانية من البرنامج جهود البلدية لتوفير غذاء آمن للمواطنين والمقيمين على أرض مدينتنا الباسمة.

وأكد أن البلدية انتهجت في الآونة الأخيرة سياسة إعلامية واضحة تعتمد أعلى درجات الشفافية والمصداقية في التواصل مع متعامليها وسكان الإمارة بوجه عام.