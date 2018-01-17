العقيد حرمول يكرم فريق حملة "الكماشة" بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

كرم العقيد يوسف عبيد بن حرمول نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، فريق حملة "الكماشة"، تقديراً لجهودهم المتميزة خلال العام الماضي، والتي ساهمت في تحقيق المنجزات لخدمة العمل الشرطي وفق رؤية وزارة الداخلية.

وأكد العقيد حرمول، أن تكريم الموظفين وتحفيز المتميزين هو منهج ثابت في وزارة الداخلية، ومن ضمن استراتيجيتها والنهج الذي تسير عليه، إيماناً منها بأهمية التكريم ودوره الفاعل في رفع المعنويات وتحفيز القدرات ونشر روح التنافس وغرس روح المبادرات الفاعلة، بغية النهوض بالعمل والمساهمة في تطويره والارتقاء به إلى أفضل معايير الجودة والتميـز.

وعبر المكرمون عن فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم الذي اعتبروه دافعاً كبيراً لهم لبذل المزيد من العطاء.