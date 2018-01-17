العقيد الناعور يبحث تعزيز الوقاية والسلامة في "إدارة العمليات" بشرطة الشارقة

الشارقة 24:

ترأس العقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بالإنابة بشرطة الشارقة، الاجتماع التنسيقي لبحث إعداد ملفات الصحة والسلامة المهنية، الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمبنى القيادة، بحضور مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ومدراء الأفرع وعدد من الضباط في الإدارة العامة للعمليات المركزية.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، حيث استعرض الاجتماع إعداد ملفات للحصول على (آيزو) البيئة والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى عقد ورش للعاملين والتي تهدف لنشر ثقافة الصحة والسلامة للعاملين بالإدارة، والالتزام بتحسين الأداء البيئي بما يطابق المعايير والمواصفات، إضافة إلى بيان أهداف تطبيق هذه الأنظمة، والتي تسهم في دعم كيفية الحماية والتعامل مع مخاطر البيئة.