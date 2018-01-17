اللواء الشامسي: نحرص في شرطة الشارقة على مبدأ إسعاد المتعاملين

الشارقة 24:

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، وفداً من وزارة الداخلية برئاسة العقيد ناصر خادم الكعبي مدير إدارة إسعاد المتعاملين، للاطلاع على الخدمات المقدمة للمتعاملين في مركز خدمات المرور والترخيص بالشارقة.

في مستهل الزيارة، رحب قائد عام شرطة الشارقة بالوفد الزائر، ثم تبادل الحديث حول سير وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين ومدى تلبيتها لتوقعات احتياجاتهم سعياً لتحقيق سعادتهم.

وقال اللواء الشامسي: "إننا نحرص في شرطة الشارقة على مبدأ إسعاد المتعاملين من خلال تقديم الخدمات بالصورة الراقية والمُثلى، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة الشارقة مؤسسةً خدميةً ومجتمعيةً بالدرجة الأولى، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع متطلبات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة (سبع نجوم) ومنظومة التميز الحكومي وتحقيقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021".

وعلى هامش الزيارة، اطلع قائد عام شرطة الشارقة والوفد الزائر على الخدمات المقدمة للمتعاملين، كما وجه الشامسي العاملين بالمركز بتقديم خدمات عالية الجودة بما يحقق السعادة للمتعاملين.