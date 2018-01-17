"التمكين الاجتماعي" تنظم برامج نفسية بمناهج علاجية لبناء صحة الأيتام

الشارقة 24:

نفذت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي برامج نفسية لمنتسبي التمكين الاجتماعي ضمن برامج الربيع، التي أطلقتها المؤسسة مستخدمة مناهج علاجية بناءة لتسهم بدورها في بناء صحة نفسية أفضل للأيتام.

وتنوعت البرامج النفسية المقدمة لتشمل العديد من البرامج أهمها برنامج "سوالف بنات" الذي يركز على استثمار طاقات فتيات التمكين وتوظيفها في خدمة المجتمع، وتعزيز القيم والأخلاق في نفوسهن وتدريبهن على الاعتماد على النفس والتسلح بالمهارات الحياتية، حيث تسعى المؤسسة لتحقيق عدة مخرجات أهمها التخلص من السلبيات والسلوكيات الخاطئة لدى المشاركات واستبدالها بسلوكيات إيجابية، و تحقيق أفضل تكيف للأيتام مع أنفسهم ومع المحيطين بهم ومع المجتمع، لتنمية مهارات الإدارة الذاتية لدى فتيات المؤسسة لتحقيق التوازن في الحياة، من خلال الأنشطة والفعاليات المبتكرة والحلقات الحوارية البناءة.

وضمن هذا البرنامج، اصطحبت المؤسسة فتياتها إلى نادي دبي للجولف واليخوت، حيث قامت الفتيات بممارسة رياضة الجولف لفوائده الصحية والذهنية، ثم قامت المشرفات على البرنامج بعقد جلسة حوارية للفتيات حول "تحمل المسؤولية"، وناقشن أهمية التحلي بهذه الصفة وانعكاسها على الشخص إيجابياً.

كما جاء برنامج "كافيه التمكين" الذي تركز المؤسسة من خلاله على جانب تطوير الذات في أبناءها، مما يساهم بدوره في علاج المشكلات المترتبة على التغير، والتي تمثل الجانب السلبي وتبصيرهم بالجانب الإيجابي للتغيير، ودوره في تنمية القدرات العقلية، وإجادة التحليل السليم للمواقف التي تواجه الأبناء، كما يقوم البرنامج على معالجة سطحية التفكير والمفاهيم المغلوطة من خلال استيعاب ما بداخلهم والارتقاء بفكرهم وسلوكياتهم ويطبق في شكل جلسات حوارية ويقدم قالب ترفيهي نفسي اجتماعي في جو هادئ ومرن بعيداً عن الرسميات التي تعيق الأبناء أحياناَ عن تقبلهم النصح والإرشاد والتوجيه، والذي يسهم بدوره في إحداث تغيير في عقول ونفسيات وسلوكيات المنتسبين للبرنامج، من خلال اكتسابهم عدة مهارات، واكتشاف نقاط الضعف والقوة، وأساليب وطرق الأداء المراد تطبيق التغيير فيها.

وفي هذا الإطار، قدم الاستاذ محمد حمدان بن جرش الرئيس التنفيذي للسعادة في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، دورة تدريبية بعنوان "التخطيط سعادة"، تناول خلالها مفهوم التخطيط وفن صياغة الأهداف وسبل التغلب على التحديات والعقبات وبناء الثقة والإرادة.

وفي نهاية الدورة، أثار بن جرش مخيلات الأبناء من خلال استخدام أسلوب العصف الذهني من خلال موضوع "رحلة التخطيط"، كما تبنى التطبيق العملي خلال الدورة لتحفيز الأبناء على طرح الرؤى والأفكار بطريقة إبداعية التي أدت بدورها إلى تفاعل الأيتام بشكل إيجابي.

وقال بن جرش:" لا حياة بلا أهداف، والتخطيط للوصول إلى الأهداف إنما هو تخطيط للسعادة، وما نصبوا له هو أن نجعل المسافة بين الحلم والواقع قصيرة".

وتابع: "نشكر جهود مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي على ما تخطط له من برامج ومشاريع تربوية وثقافية لبناء شخصية قيادية تستطيع مواجهة تحديات الحياة بأسلوب إبداعي يتماشى مع متغيرات العصر".



كما ونظمت المؤسسة جلسة حوارية بعنوان أفضل الممارسات والتجارب في مجالات التواصل والتفاعل والثقة بالنفس وتقدير الذات، قدمها الاستشاري النفسي للمؤسسة الأستاذ أحمد عبد الصبور، ضمن برنامج "كافيه التمكين"، لما له من دور في صنع الفرص وتحقيق الأهداف والطموحات لأبناء المؤسسة.

وفي تصريح للأستاذ أحمد عبد الصبور حول الجلسة، قال: "في إطار ما تسعى إليه مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي من تحقيق أهداف وتنمية المهارات النفسية والاجتماعية ومهارات التواصل والتفاعل لدى الأبناء المنتسبين للمؤسسة، نظمنا هذه الجلسة الحوارية التي تهدف إلى تفعيل وإتاحة الفرص للأبناء لطرح العديد من الأفكار والتجارب وعرض أفضل الممارسات في تطبيق مهارات التواصل والتفاعل في المدرسة والأسرة والعلاقات الاجتماعية وعلاقات الأقران وتكوين الصداقات".

تحرص المؤسسة على إدراج أبناءها بالعديد من الأنشطة التدريبية التفاعلية لتعزيز تقدير الذات والثقة بالنفس في نفوس الأبناء، لينعكس ذلك على شخصيتهم وليتمتع الابن اليتيم بصحة نفسية سليمة.