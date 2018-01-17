بلدية الحمرية تكرم موظفيها الحاصلين على دبلومات أكاديمية

الشارقة 24:

أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية على سعي البلدية وفق رؤيتها في دعم كافة كوادرها الوظيفية وتمكينهم من الالتحاق بالدراسات الأكاديمية المختلفة وهم على رأس عملهم، بما يدعم ويحفز مجالات الابتكار والتأهيل الذاتي، وتطوير بيئة العمل ونشر المعلومات في مجالات الخدمات التي تقدمها البلدية في كافة قطاعات وتعزيز تنافسيتها.

وأشار إلى أننا ندفع بكافة الموظفين على اختلاف درجاتهم الوظيفية للالتحاق بالبرامج الأكاديمية والدبلومات المهنية التي يتم طرحها، ساعين باستمرار للاستفادة من التأهيل الأكاديمي والتشجيع على البحث العلمي المتاح وتعزيز مجالات الدراسات وتبادل المعلومات والخبرات، لتأهيل كوادرنا البشرية والذي ينعكس إيجابياً على تطوير منظومة العمل والتقدم المتواصل في الخدمات والبرامج التي تقدمها بلدية الحمرية للمجتمع.

جاء ذلك خلال قيام بلدية الحمرية، ظهر الثلاثاء، بتكريم 10 من موظفي البلدية من الحاصلين على عدد من الدبلومات الأكاديمية المختلفة، تقدمهم مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية لحصوله على دبلوم في المالية العامة.

وقام مبارك الشامسي بتكريم الموظفين الحاصلين على الدبلومات، وشمل كل من سعيد عبيد المهيري لحصوله على دبلوم في السكرتاريا التنفيذية ودبلوم الإبداع والابتكار، وموزه سيف الشامسي، وعلياء عبيد مكتوم وخوله حمد حريمل، وأبرار عبد الرحمن القحطاني، وسيف محمد العليلي لحصولهم على دبلوم السعادة الوظيفية، وسيف علي الشامسي لحصوله على دبلوم إدارة المشاريع، ومحمد سلطان بن حارب وعيسى غانم الشامسي لحصولهما على دبلوم التفتيش.

وقدم مبارك الشامسي التهنئة للحاصلين على الشهادات، مؤكداً أنه حرص على أن يكون قدوة لكافة الموظفين من خلال حصوله سابقاً على دبلوم في الإدارة من قبل معهد الشارقة للتراث ودبلوم المالية العامة، ليكون نهج كافة العاملين في بلدية الحمرية من الموظفين والموظفات، سواء من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين طلب العمل والحرص على تطوير ذاتهم بالتعليم.

مشيراً إلى أن بلدية الحمرية لن تتوانى في دعم وترشيح أي موظف لديه رغبه في الالتحاق بالدراسات الأكاديمية المختلفة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وحرص سموه المتواصل على دعم أبنائه وبناته لاستكمال مراحل التعليم المختلفة.